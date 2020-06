Der neue Spielplan steht fest – Auf den FCW warten 13 Runden ohne Pause Im pausenlosen Dienstag/Freitag-Rhythmus bestreitet der FCW vom 19. Juni bis 31. Juli seine letzten 13 Runden der Challenge-League-Saison 2019/20. Hansjörg Schifferli

Mit dem 0:4 am 21. Februar im Heimspiel gegen Lausanne bestritt der FCW (links Roman Buess) die 23. Runde der Challenge League. Vier Monate später wird er die Meisterschaft mit der 24. Runde und dem Match in Vaduz fortsetzen. Madeleine Schoder

Zuerst tritt der FCW an einem Freitagabend in Vaduz an, zuletzt an einem Freitagabend im Letzigrund gegen die Grasshoppers. Die ersten sechs Runden läufts so, die letzten sechs wieder; nur in Aarau wird Mitte Juli an einem Samstag gespielt. Viermal sind Spiele des FCW im Fernsehsender Teleclub zu sehen, das erste ist das «Heimspiel» gegen GC am 23. Juni, also schon am zweiten Termin.