Mittelalter im Tösstal – Auf den Spuren der zerstörten Burg am Bichelsee Albert Büchi aus Seelmatten war schon als Kind von der Burg Neu-Bichelsee fasziniert. Nun hat er eine Kurzgeschichte über ihre Zerstörung geschrieben. Jonas Gabrieli

Auf dem «Guggehürli» (rechts oben im Bild) stand einst die Burg Neu-Bichelsee. Foto: Madeleine Schoder

Hoch oben über dem Bichelsee thronte sie, die Burg Neu-Bichelsee. Heute erinnert einzig der Name des einstigen Burgortes noch ein wenig daran. «Guggehürli». Also ein niedriger Hügel, von dem man gut runterschauen kann. Zu sehen ist die Burg lediglich noch auf historischen Karten. Etwa jener von Hans Conrad Gyger aus dem Jahr 1667. «Trotzig erhob sie sich auf dem beinahe unzugänglichen Felsenkegel direkt über dem See», schreibt Reinhard Braun in «Die Geschichte der Herrschaft und Gemeinde Bichelsee» aus dem Jahr 1925.

Die Burg «Neüw Bichelsee» ist auf der Karte von Conrad Gyger aus dem Jahr 1667 sichtbar. Da stand sie aber bereits seit fast 400 Jahren nicht mehr. Screenshot: Amt für Raumentwicklung Auf der 1720 erstellten Karte von Johannes Nötzli ist die Burg bereits nicht mehr eingetragen. Screenshot: Staatsarchiv des Kantons Zürich 1 / 2

Albert Büchi, im Turbenthaler Dorf Seelmatten neben dem Bichelsee aufgewachsen, spielte als Kind nicht selten am Fusse des Burghügels oder gar darauf. «Hoffend, ein Ritter trete aus dem Gebüsch. Oder davon träumend, einen vergrabenen Schatz zu finden», sagt Büchi. Aber: «Nicht einmal einen Stein oder ein Stück Metall, das an eine Burg erinnerte, konnten wir entdecken.»