Geschichte in Winterthur – Auf den Spuren von Jan Sawka, der verschwand, um gegen die Nazis zu kämpfen Der Winterthurer Otto Lüscher erinnert sich an einen polnischen Internierten – und findet dessen Nachkommen in den USA. Eine fast unglaubliche Geschichte. Dominik Landwehr

Als der Pole Jan Sawka von einem auf den anderen Tag verschwand, liess er seine Karikaturen zurück – auch diejenige des damals 13-jährigen Otto Lüscher. Foto: Dominik Landwehr

Otto Lüscher ist seit längerem im Ruhestand. Er arbeitete bis 1988 für Sulzer und war Konstruktionschef in der Abteilung Kernenergie. 1940, als polnische Soldaten in die Schweiz flüchteten, war Lüscher 12 Jahre alt. Mittlerweile ist er 92-jährig, wohnt aber noch immer im selben Haus an der St. Gallerstrasse.

«Lach nur so herzlich lieber Otti – dein ganzes Leben lang.» Widmung von Jan Sawka auf der Karikatur von Otto Lüscher

Lüschers Familie war relativ wohlhabend. Als zu Beginn des Zweiten Weltkriegs das Rote Kreuz nach Wohnraum für Internierte und Flüchtlinge suchte, bot die Mutter von Otto Lüscher – der Vater war schon vor dem Krieg gestorben – dafür drei Zimmer an.