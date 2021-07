Ausgerechnet zum Ferienbeginn - Auf der Gotthardroute kann es gefährlich werden – gerade jetzt

Ausgerechnet zum Ferienbeginn – Auf der Gotthard-Route kann es gefährlich werden – gerade jetzt Die Axenstrasse ist nach einem Bergsturz gesperrt, ein Erdrutsch legte die A2 zeitweise lahm – just zwei Tage vor dem erwarteten Ferienverkehr. Die Gotthard-Route gilt als besonders gefährdet durch Steinschlag. Gregor Poletti

Ein zwölf Tonnen schwerer Felsblock donnerte im Juli 2019 über die Axenstrasse zwischen Sisikon und Flüelen und kam unterhalb der Strasse zu liegen. Foto: Keystone

Was die heftigen Regenfälle bewirken können, zeigt sich derzeit auf der Nord-Süd-Achse: Nach einem Bergsturz am Donnerstagabend ist die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon gesperrt. Und aufgrund eines Erdrutsches musste am Nachmittag bereits die A2 auf der Höhe von Giornico in Richtung Süden gesperrt werden. Grund dafür waren heftige Gewitter mit Starkregen, die das Tessin seit Mittwochabend heimsuchen. Seit 17 Uhr ist die A2 in Richtung Süden auf der Höhe von Giornico wieder einspurig befahrbar. Gemäss Informationen von Meteo Schweiz fielen bis Donnerstagmittag im Südkanton stellenweise 80 Millimeter Regen in 24 Stunden, in Faido sogar 120 Millimeter.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung