Kunst im Weiertal in Winterthur – Auf der Suche nach dem Gemeinsamen Die Biennale Weiertal stellt sich aktuellen Fragen und geht noch stärker als in früheren Jahren auf Tuchfühlung mit der Natur. Helmut Dworschak Madeleine Schoder

Können fiktive Flaggen neue Gemeinschaften stiften? Raul Walch: «Dressing the Wind», 2023. Foto: Madeleine Schoder

Flaggen demonstrieren einen Besitzanspruch: Mit dem Hissen der US-Flagge auf dem Mond wurde der Erdtrabant quasi eingebürgert. Flaggen werden gesetzt, wenn sich Menschen mit einer Nation identifizieren sollen, freiwillig oder unter Zwang. Die Exemplare, die den Eingang zur Ausstellung im Weiertal markieren, leiten allerdings die Kraft, die in ihnen steckt, in das offenere Feld der Fantasie: Sie zeigen erfundene geometrische Muster. Es sind fiktive Gebilde, in deren Zeichen neue Gemeinschaften entstehen könnten. Warum auch nicht? Schliesslich sind auch Nationen auf Fiktionen gebaut.