Kolumne Landluft – Auf der Suche nach dem Sommerloch-Tierli Die Sommerferien und damit auch das von Journalistinnen gefürchtete News-Loch rücken näher. Höchste Zeit, dass eine ausgebüxte Kuh das Tössufer unsicher macht. Fabienne Grimm

Ein Sturm, der Kühe durch die Luft bläst, käme verzweifelten Journalisten im Sommerloch gelegen. Illustration: Ruedi Widmer

Der Blick auf den Kalender lässt manch einer Journalistin dieser Tage die Nackenhaare zu Berge stehen. Die Sommerferien nähern sich, und während die Abfallkübel an der Töss oder die Schwimmbecken im Freibad in dieser Zeit jeweils aus allen Nähten platzen, herrscht im Redaktionspostfach derweil vor allem eines: gähnende Leere.

Das Pulver, das man sich für solche Tage aufspart, ist oft rasch verschossen: Über die vollen Abfallkübel an der Töss hat man bereits berichtet, über den erfolgreichen Badi-Start ebenso. Während sich auf der Redaktion so langsam, aber sicher Angst und Bange breitmachen, blättern verzweifelte Journalisten bereits zum dritten Mal durch das letzte Gmeindsblättli auf der Suche nach einem Gschichtli, das sich vielleicht doch noch irgendwo zwischen den Zeilen versteckt.

Eine prekäre Situation, die wohl in Chaos, Tränen und leeren Zeitungsseiten enden würde, wäre da nicht ein ganz besonderes Wesen: das Sommerloch-Tierli. Wie ein Ritter in goldener Rüstung taucht es jedes Jahr irgendwo auf, kriecht, fliegt oder schwimmt sich durch die Schlagzeilen und rettet so Journalisten auf der ganzen Welt aus der Misere.

Über Wochen hinweg haben Killerwels Kuno oder Flusspferd Elsbeth ganze Leserschaften in Atem gehalten. Redaktorinnen kamen aus dem Schreiben gar nicht mehr heraus und widmeten Artikel über Artikel ihren Rettern in der Not. Klickzahlen schossen in die Höhe, und Leser klebten mit dem Gesicht am Bildschirm, weil sie von den Tierli einfach nicht genug kriegen konnten.

Besonders gross war die Aufmerksamkeit jeweils dann, wenn das Schicksal des Sommerloch-Tierlis ganz besonders tragisch war. Wie zum Beispiel jenes von Schwänin Petra, die sich 2006 unglücklich in ein Tretboot in Schwanenform verliebt hatte. Oder jenes von Bär Bruno, der in Ställe einbrach und darauf totgeschossen wurde.

Nur leider fehlt vom diesjährigen Sommerloch-Tierli bisher noch jede Spur. Deshalb: Sollte sich Rabe Röbi gerade in irgendeine Höhle zurückgezogen haben, weil ihm Hündin Hedwig trotz romantischer Avancen seinerseits einen Korb erteilt hat, so soll er sich doch bitte zeigen. Wenn er sich bei seinem öffentlichen Auftritt dann auch noch das Bein bricht, umso besser. Zum Ritter werde er gekürt, und der Dank aller Journalisten sei ihm gewiss.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

