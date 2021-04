Valter Montini hat schon viele Playoffs erlebt. Am Mittwoch startet der Basketball-Trainer in sein erstes mit dem Frauenteam des BC Winterthur. Ein Ausblick.

Nur drei Mal mussten die Winterthurerinnen in dieser Saison die Halle als Verliererinnen verlassen - immer gegen Fribourg. Valter Montini, wäre es überhaupt möglich, gegen Fribourg einen möglichen Playoff-Final zu gewinnen?

Was ist ein perfektes Spiel?

Wir müssen gut werfen. Zuletzt in Fribourg haben wir in der ersten Halbzeit drei oder vier Korbleger ausgelassen. Und wir müssen in der Verteidigung motiviert sein, im 1-gegen-1 dagegen zu halten. Wir müssen ruhig bleiben und uns auf unser Spiel konzentrieren.