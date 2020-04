Aufgefallen – Auf der Suche nach Hogwarts Wegweiser bei der Turbenthaler Wildbergbrücke eröffnen ungeahnte Möglichkeiten. Jonas Gabrieli

In welches Fantasieland solls denn gehen? Wegweiser bei der Turbenthaler Wildbergbrücke über die Töss. Foto: Jonas Gabrieli

Verreis, verreis, verreis! Was sich anhört wie der Versuch, einen wilden Fuchs zu verscheuchen, ist momentan wohl für viele einer der sehnlichsten Wünsche. Weg, einfach weg. An einen Ort, an dem mit Corona allerschlimmstenfalls ein Bier gemeint ist. Aber das geht ja nicht. Zum einen ist Covid-19 mittlerweile eine Pandemie, zum anderen dürfen wir nicht mal mehr den Rhein überqueren, die Grenzen sind zu. Die geplanten Ferien finden im Homeoffice statt. Juhu.