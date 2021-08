FCW in Kriens – Auf der Suche nach Konstanz Der FC Winterthur hat keines seiner ersten fünf Pflichtspiele der Saison verloren. Am Samstag spielt er in Kriens. Sein Ziel: mit einem Sieg den Ruf nach Konstanz zu erhören. Hansjörg Schifferli

Granit Lekaj und sein FCW wollen diesmal «zeigen, was wir drauf haben». Urs Kindhauser

Der Blick auf die Tabelle der Challenge League zeigt vor dem Auftritt des FCW im Krienser Kleinfeld vor allem eines: Der FCW ist deutlich besser zur Saison gestartet als der SC Kriens, mit acht Punkten aus vier Spielen ohne Niederlage, gegenüber einem Punkt aus drei Spielen ohne Sieg für die Luzerner. Der FCW schoss bisher am meisten, der SC Kriens am wenigsten Tore. Aber es gibt, seit der SC Kriens vor drei Jahren in die Challenge League zurückgekehrt ist, auch diesen Fakt: In zwölf Begegnungen in der Liga schnitt Kriens besser ab, mit vier Siegen und drei Niederlagen bei fünf Unentschieden.