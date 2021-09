EHCW in La Chaux-de-Fonds – Auf der Suche nach Punkten und Toren Noch haben die Winterthurer in der neuen Saison keinen Punkt geholt. Das soll sich am Dienstag in La Chaux-de-Fonds ändern. Urs Kindhauser

Noch tun sich die Winterthurer Stürmer schwer damit, an den gegnerischen Verteidiger vorbei zu kommen: Anthony Staiger (links) gegen Thurgaus Marco Forrer. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich stehen die Chancen des EHCW gut, am Dienstag aus La Chaux-de-Fonds nicht mit leeren Händen zurückzukommen. Denn in der Vorbereitung gelang im Neuenburger Jura vor zwei Wochen ein 6:4-Sieg, wobei der «HCC» ohne seine in der Olympia-Qualifikation engagierten Norweger Mathias Trettenes und Sondre Olden antrat.

Aber der EHCW vermochte damals viele Tore zu schiessen, nicht zuletzt mit Kontern. In den ersten beiden Meisterschaftsspielen gegen Thurgau (0:3) und Visp (1:2) gelang das nicht mehr ausreichend. Dazu muss man sagen: Die Winterthurer lieferten gegen zwei klar höher eingestufte Gegner zwei starke Leistungen ab. Aber halt nur in der Defensive, deren grosser Rückhalt Goalie Damian Stettler ist. Im Schnitt weist er eine Abwehrquote von fast 94 Prozent auf. Das ist ein Wert, der selbst einem Underdog wie dem EHCW eine gute Chance auf den Sieg eröffnet.