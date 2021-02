Winterthurer an Snowboard-WM – Auf der Zielgeraden gabs kein Vorbeikommen An der Snowboardcross-WM in Schweden ist der Winterthurer Kalle Koblet in den Viertelfinals gescheitert. Trotzdem gelang ihm die beste Klassierung an einer WM. Urs Stanger

Der Winterthurer Olympiaboarder Kalle Koblet fuhr an der WM in Schweden auf Rang 13. Madeleine Schoder

Weiterhin muss das Schweizer Männerteam im Snowboardcross auf die erste WM-Medaille seit 2001 warten. Damals hatte Guillaume Nantermod Gold gewonnen. An der Weltmeisterschaft in Idre Fjäll war der Winterthurer Kalle Koblet am Dienstag in der Qualifikation die fünftbeste Zeit gefahren. Fürs Rennen am Donnerstag durfte ihm ein Exploit zugetraut werden, falls es ihm gelang, seine Schnelligkeit auf der sehr langen Zielgeraden auszuspielen.

In seinem Viertelfinallauf lieferten sich die Boarder auf den Rängen 2 bis 4 im Mittelteil ein enges Rennen. Koblet fuhr auf der vierten Position in die Zielgerade ein. Dort allerdings gabs für den 23-Jährigen aus Gotzenwil kein Vorbeikommen mehr. Der Junioren-Weltmeister von 2017 und Olympiastarter von 2018 musste sich mit dem 4. Platz begnügen; auf den 2. Rang, der den Vorstoss in den Halbfinal einbrachte, fehlte ihm nicht viel. Zuvor im Achtelfinal hatte sich Koblet sicher und als Erster durchgesetzt.

Am Ende schaute für den Winterthurer der 13. Rang heraus, die gleiche Platzierung wie in der Weltcup-Gesamtwertung der letzten Saison. An einer WM war er noch nie besser gewesen: 2017 und 2019 hatte er sich unter seinem Wert mit den Rängen 31 und 43 begnügen müssen.

Bei den Frauen schaffte Lara Casanova, im SC Flumserberg eine Clubkollegin Koblets, die beste WM-Klassierung einer Schweizerin seit 2011, als Émily Aubry Neunte wurde. Die 24-Jährige aus Walenstadt gewann im Fotofinish den kleinen Final und schloss im überzeugenden 5. Rang ab.