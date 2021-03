Kolumne Lomo – Auf die Socken Die Buben des Kolumnisten verachten Schuhe. Aber sie gehen nicht barfuss. Johannes Binotto

Socken sind bequem und schnell gewaschen. Foto: Beat Schweizer

Tom Sawyer und Huckleberry Finn im Doppelroman von Mark Twain mögen vieles – Fischen, Schule schwänzen, Schätze suchen –, nur eines mögen beide nicht: Schuhe. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, zieht Tom die Schuhe aus, während Huck gar kein Schuhwerk vermag, solches aber bestimmt auch dann nicht tragen würde, wenn er es sich leisten könnte.

An diese beiden Helden meiner Jugend muss ich denken, wenn ich die Helden meines Erwachsenenalters anschaue: meine beiden Buben. Auch sie verachten Schuhe offensichtlich, trotzdem weichen sie von Twains Romanfiguren merkwürdig ab: Es ist nämlich nicht so, dass sie am liebsten barfuss unterwegs sind, sondern stattdessen in Socken.

Suche nach den Gründen

Kennen andere Eltern dieses merkwürdige Verhalten auch? Da bittet man den Nachwuchs, mal schnell die Post aus dem Briefkasten oder eine Giesskanne hinters Haus zu tragen, was dieser tut, wenn auch nur unter Murren und, wie gesagt, in Socken, die entsprechend rasch Löcher, Grasflecken und andere Gebrauchsspuren aufweisen, die sich Socken in Schuhen normalerweise nicht zuziehen.

Manchmal hab ich das Gefühl, die beiden würden am liebsten auch zur Schule und in die Stadt in Strümpfen gehen. Ist es, weil Socken den Freiheitsdrang der Schuhlosigkeit mit der wohligen Gemütlichkeit der Stube kombinieren? Oder ist es eine besondere Form der Dekadenz, die den Nachwuchs dazu inspiriert, die Socken, die bei den Ägyptern noch ein seltenes Statussymbol waren, so verschwenderisch zu strapazieren?

Wahrscheinlicher aber ist, dass die Söhne ganz einfach zu faul sind, sich für Ausflüge noch extra Schuhe überzuziehen, obwohl doch auch die Schuhe schon längst eher wie Finken aussehen, die hinten so heruntergetreten sind, dass man in sie hinein- und hinausschlüpfen kann, ohne an Schnürsenkel überhaupt nur denken zu müssen.

Aber wie schon die Erfinder des Klettverschlusses haben herausfinden müssen: Keine Art des Schuhverschlusses ist simpel genug, dass Kinder sie nicht trotzdem als viel zu anstrengend empfinden würden.

Ein Gutes hat das ausserhäusliche Sockentragen indes – so stinken sie wenigstens mal von was anderem als nur vom Fussschweiss der Träger. Denn wie es sein kann, dass so junge Füsse bereits so olfaktorisch reif riechen können, das ist ein anderes Rätsel, an dem wohl nicht nur ich, sondern auch andere Eltern von Teenagern regelmässig herumstudieren.