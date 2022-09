Hobbyzüchterin aus Schlatt – Auf diesem Bauernhof quieken hundert Meerschweinchen im Kuhstall Yvonne Leiser Hofmann hält seit mehr als 30 Jahren Meerschweinchen. Bei einigen Tieren fällt es ihr leichter, sie abzugeben, als bei anderen. Nicole Döbeli

Verschiedene Rudel aus Glatthaar, Strubeli und Schweizer Teddys leben im Stall von Yvonne Leiser Hofmann. Foto: Marc Dahinden

Eine Handvoll frische Grashalme lockt die Meerschweinchen aus ihren Verstecken hervor. Es quiekt und raschelt in den grossen Boxen, die den ehemaligen Kuhstall in Schlatt fast ganz ausfüllen. Yvonne Leiser Hofmann gehören um die 70 Stammtiere der Arten Strubeli, Glatthaar und Schweizer Teddys: «Die kenne ich alle beim Namen.» Dazu kommt eine unbestimmte Anzahl Jungtiere, die sich mit jedem neuen Wurf und mit jeder Abgabe an private Tierhalterinnen verändert.