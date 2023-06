Sportpark Deutweg in Winterthur – Auf diesem Parkplatz plant die Stadt ein «markantes» Sportgebäude Der Sportpark Winterthur soll wachsen: Die Stadt und ein Privateigentümer haben gemeinsam Pläne für den Oberen Deutweg ausgeheckt. Die Eingriffe sind massiv. Tanja Hudec

So sieht der Obere Deutweg jetzt aus: Kommt das Projekt durch, steht dann auf dem Parkplatz ein grosses quadratisches Gebäude und die Autos parkieren unter dem Boden. Foto: Madeleine Schoder

Die Stadt Winterthur will ihren Sportpark am Deutweg weiter ausbauen. Geplant sind mehrere Neubauten sowie Erweiterungen bereits bestehender Gebäude, wie der neue Gestaltungsplan zeigt. Betroffen ist das Areal westlich des Oberen Deutwegs, das in städtischem und in privatem Besitz liegt. Die grössten Veränderungen geschehen auf den Flächen der Stadt. Folgende Details sind bereits bekannt: