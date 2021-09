Vorstoss im Kantonsrat – Auf diesen Kantonsstrassen soll Tempo 30 gelten Der Kantonsrat fordert mehr Tempo-30-Zonen auf dem Land. In der Region sind ein halbes Dutzend Strassenabschnitte betroffen. Rafael Rohner

Auf der Dorfstrasse beim Bahnhof Kollbrunn gilt bereits Tempo 30, weitere sollen gemäss Kantonsrat folgen. Foto: Urs Jaudas

In Winterthur soll in 20 Jahren auf den meisten Strassen Tempo 30 gelten, der Stadtrat will bei diesem Thema vorwärtsmachen. Doch auch auf dem Land geht momentan einiges: Vielerorts sind neue Tempo-30-Zonen hinzugekommen oder geplant, so etwa in Quartieren in Turbenthal, Wila oder Wiesendangen. Schwieriger war es bisher auf den Kantonsstrassen, die oft mitten durch die Dörfer führen.

Am Montag hat der Kantonsrat nun einen Vorstoss von Thomas Schweizer (Grüne, Hedingen) gutgeheissen, der Tempo-30-Projekte auf verschiedenen Strassenabschnitten voranbringen soll. Konkret wird der Regierungsrat damit beauftragt, dem Kantonsrat einen Rahmenkredit von mindestens fünf Millionen Franken zulasten des Strassenfonds zu unterbreiten. Mit dem Geld sollen in Absprache mit betroffenen Gemeinden Strassenabschnitte umsignalisiert werden. Der Regierungsrat hat nun zwei Jahre Zeit für einen Bericht und einen Antrag.