Tesla-Fabrik in Deutschland – Auf eine Wurst mit Elon Musk Noch wurde die gigantische E-Auto-Fabrik in Brandenburg nicht mal genehmigt. Doch Elon Musk feiert schon Eröffnung, mit 9000 Besuchern. Jan Heidtmann

Für die einen ist er ein Grössenwahnsinniger, für andere eine Art automobiler Messias: Elon Musk auf der Bühne der Gigafactory in Brandenburg. Foto: Patrick Pleul (Keystone)

Ingrid Hagen, 86, stützt sich auf ihren Rollator, ein ziemlich schnittiges Gerät aus leuchtend rotem Leichtmetall. Sie seufzt leise. Den ganzen langen Weg aus Berlin sei sie zusammen mit ihrem Enkel in die brandenburgische Gemeinde Grünheide gekommen. Sie ist in dem Gemeindeteil Fangschleuse ganz in der Nähe aufgewachsen, «dann bin ich nach Berlin eingeheiratet». Jetzt wollte sie mal schauen, was Tesla hier eigentlich so mache. «Wie das geht, Elektroautos zu bauen», sagt Ingrid Hagen. «Ich bin technisch interessiert.»

Hagens Begeisterung wurde jäh am Haupteingang gestoppt. Tesla, das kann man hier schon mal festhalten, hat mutmasslich die härteste Tür in ganz Brandenburg. Wer sich auf der eigens eingerichteten Webseite kein Ticket für die heutige «County Fair», den Tag der offenen Tür, sichern konnte, hat keine Chance. Ein älteres Ehepaar ist ebenfalls hier in der Nähe des Haupteingangs gestrandet, steht jetzt herum zwischen lilafarbenen Dixi-Klos und einem Plastikzelt, in dem ein Corona-Testzentrum untergebracht ist – und ärgert sich. «Wenn man kein Internet hat, ist man hier nur Abschaum», schimpft der Mann.