Kanada – Auf einem Schiff brennen zehn Container mit Chemikalien Vor der kanadischen Pazifikküste ist auf einem Containerschiff ein Brand ausgebrochen. Die Besatzung der Zim Kingston wurde in Sicherheit gebracht.

Wegen der Beschaffenheit der Chemikalien kann der Brand nicht mit Wasser gelöscht werden: Das Containerschiff Zim Kingston. (24. Oktober 2021) Twitter/Canadian Coast Guard Zurzeit bestehe für die Menschen an der kanadischen Pazifikküste keine Gefahr. AFP/Gerald Graham Um das Schiff hat die Küstenwache eine Sicherheitszone von zwei Seemeilen eingerichtet. AFP/David Boudinot 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Vor der kanadischen Pazifikküste brennen auf einem mit Chemikalien beladenen Schiff zehn Container.

Wegen der Beschaffenheit der Chemikalien kann der Brand nicht mit Wasser gelöscht werden.

Für die Menschen an der Küste bestehe aktuell keine Gefahr, sagt die Küstenwache.

Das Feuer an Bord eines mit Chemikalien beladenen Containerschiffs vor der kanadischen Pazifikküste stellt laut der Küstenwache derzeit «kein Sicherheitsrisiko» dar. Der Brand bleibe ein «dynamisches Ereignis», es bestehe aber aktuell keine Gefahr für die Menschen an der Küste, teilte die Behörde am Sonntag mit. 16 Menschen wurden von dem Frachtschiff namens Zim Kingston in Sicherheit gebracht.

Wegen der Beschaffenheit der Chemikalien könne der Brand nicht mit Wasser gelöscht werden, erklärte die Küstenwache beim Onlinedienst Twitter. Ein zur Zim Kingston entsandter Schlepper habe aber die Aussenhülle des Schiffs mit Wasser gekühlt. Zehn Container seien in Brand geraten. Durch das Feuer seien zudem giftige Gase ausgetreten.

Der Frachter liegt südlich von Vancouver Island nahe der Seegrenze zwischen Kanada und den USA vor Anker. Um das Schiff hat die Küstenwache eine Sicherheitszone von zwei Seemeilen eingerichtet. Einsatzkräfte würden zudem an der Bergung von verlorenen Containern arbeiten.

Die Eignerfirma, die zypriotische Reederei Danaos Shipping, erklärte, das Feuer sei durch übermässige Schlagseite durch extreme Wetterbedingungen entstanden. Der Brand sei jedoch «offenbar eingedämmt worden». Das Unternehmen habe ein Bergungsunternehmen beauftragt, an Bord sicherzustellen, dass die Bedingungen für eine sichere Rückkehr der Besatzung geeignet seien.

AFP

