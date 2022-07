Strafbefehl aus Winterthur – Auf einen Zigi-Stummel statt auf den Verkehr konzentriert Mit 100 Stundenkilometern auf der Autobahn unterwegs, suchte ein Mann nach einem Zigarettenstummel. Ein Unfall mit einer verletzten Vespa-Fahrerin war die Folge. Patrick Gut

Auf der A1, kurz vor der Autobahnausfahrt Wülflingen, geriet Ende Juni 2021 ein PW-Lenker von der Überhol- auf die Normalspur und kollidierte mit einer Vespa. Archivfoto: Madeleine Schoder

Seinen Ausgang hatte ein in der Ostschweiz wohnhafter Angolaner an der Zürcher Langstrasse verbracht. An jenem frühen Sonntagmorgen Ende Juni 2021 machte er sich mit seinem Kleinwagen auf den Heimweg. Der 31-Jährige war gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland alkoholisiert, und er hatte eine unbekannte Menge Marihuana sowie Ecstasy konsumiert.