Landluft – Auf einmal ist alles anders Die Landluft-Kolumne Meinung Dagmar Appelt

Die wöchentliche Landluft-Kolumne der Regionalredaktion. Cartoon: Ruedi Widmer

Schürzenjäger? Bis vor kurzem war mir die Band mit diesem Namen fremd. Und das wäre sie auch geblieben, hätte mich nicht in der Abgeschiedenheit der eigenen vier Wände ein Post auf Facebook darauf gestossen.

Eine Freundin hatte ein Lied geteilt und dazu kommentiert: «Toller Song, der zur heutigen Zeit passt». Klar, das musste ich mir anhören. Ein Klick mit Folgen.

Eine feine Akustikgitarre erklingt. Dazu Worte, die mich mitten ins Herz treffen, obwohl der Tiroler Dialekt nicht einfach zu verstehen ist.

«Auf Amol»

Nicht lang her, da standen wir barfuss am Feld.

Kalte Fiass an Hunger, viel Arbeit koa Geld.

Dia Gschichten hamma öfter keart,

Dia alten Leit ham’s uns erzählt. Nur war’s nia wichtig, denn uns hat ja nia was gfehlt.

Wir meinten, es kann immer so weiter gehn.

Immer aufwärts, wie solls uns auch anders geschehn.

Doch wie schnell sich alles ändern kann,

in einer scheinbar heilen Welt. Die Frage wurd’ schon lang nicht mehr gestellt.

Auf amol is alles anders, auf amol is alles still.

Auf amol kann kaoner mehr tuan, tuan was er will.

Die Zeit heilt alle Wunden, und auch diesmal wird’s so sein,

und derweil, bleiben wir – daheim.

Doch koa Panik, schon bald sind wir wieder mobil.

Und auf den Strassen, sind wir dann wieder zu viel.

Es kommt zurück der Arbeitsstress – die Hektik,

Zeit die uns dann fehlt.

Für des, was im Leben wirklich zählt.

Der gesellschaftskritische Song stammt vom Tiroler Sänger Stevy Wilhelm, eben dem Frontmann der Schürzenjäger. Er nahm ihn in der Corona-Quarantäne auf. Sein Video ging auf Facebook durch die Decke. Ja, und ich gebe es zu: Die Schürzenjäger sind auch für mich nicht mehr tabu.