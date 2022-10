Winterthurer Start-up wird Marktführer – Auf Erfolgskurs mit dem Traum vom vollen Haar Das Start-up Hair & Skin hat sich ganz auf Haartransplantationen spezialisiert. Vom Sulzer-Hochhaus aus hat es Kliniken in der ganzen Schweiz eingerichtet und möchte bald im Ausland starten. Leon Zimmermann

Rekrutiert Fachkräfte in Spanien und Griechenland: Philip Lehmann, CEO von Hair & Skin. Foto: Marc Dahinden

Haartransplantationen boomen. Vor allem Männer lassen ihre kahlen Köpfe zunehmend behandeln und die haarlosen Stellen wieder auffüllen. Der Marktführer im Geschäft mit dem vollen Haar kommt aus Winterthur. Als Start-up hat Hair & Skin seine erste Klinik im Juni 2020 an der Corrodistrasse eröffnet und startete von dort aus einen Erfolgszug durch die ganze Schweiz. Mittlerweile betreibt das Jungunternehmen 16 Kliniken in der Deutsch- und Westschweiz und beschäftigt knapp 150 Mitarbeitende. Vier weitere Kliniken sollen noch in diesem Jahr eröffnet werden. Und bis im Sommer 2023 sollen fünf weitere folgen – so lautet jedenfalls der Plan des Unternehmens.

«Wir wachsen derzeit sehr schnell, während sich auch die Umsätze sehr erfreulich entwickeln», sagt CEO Philip Lehmann. Man habe beim Einrichten der Kliniken schon eine gewisse Routine erreicht und alle Prozesse digitalisiert und standardisiert. «Deshalb können wir das innert kurzer Zeit stemmen.» Nach sechs Monaten sei eine Klinik jeweils selbsttragend. Dass die Nachfrage nach Haartransplantationen so gross ist, hat die Gründer selbst überrascht. Lehmann geht davon aus, dass das Angebot die Nachfrage noch gesteigert habe.

Geld hat das Start-up derzeit auch genügend. Denn in den vergangenen Monaten konnte es einen Wachstumskredit der UBS sowie Investorengelder von 4,6 Millionen Franken verbuchen. «Dieses Geld brauchen wir lediglich für Investitionen in neue Kliniken und für grössere Entwicklungsprojekte», sagt Lehmann. Die laufenden Kosten wie Löhne, Mieten, Marketing und Infrastruktur würden über die Umsätze gedeckt. «Auch deshalb sind wir für Investoren interessant.» Bald möchte das Start-up eine weitere, deutlich grössere Finanzierungsrunde starten: für die Expansion ins Ausland. «Wir analysieren derzeit den Markt, um dann zu entscheiden, wo es hingehen soll.»

Zwischen Ostschweiz und Zürich

Hair & Skin ist eng mit dem Winterthurer Zahnspangen-Start-up Bestsmile verbunden, das im März dieses Jahres an die Migros verkauft wurde. Philip Magoulas, Co-Gründer von Bestsmile, sprach an einem Junggesellenabschied über das Thema Haartransplantation – und es kam aus, dass gleich mehrere der anwesenden Männer einen solchen Eingriff hinter sich hatten. Jeder von ihnen hatte im Schnitt 15’000 Euro dafür bezahlt. Die Idee, ein «bezahlbares Angebot» in der Schweiz zu schaffen, war geboren. Einige Co-Gründer und Investoren von Bestsmile gehörten schliesslich zu den Gründungsinvestoren von Hair & Skin.

Auch seinen Firmensitz in Winterthur verdankt Hair & Skin den Kollegen von Bestsmile. Beide Unternehmen haben ihren Sitz im Sulzer-Hochhaus an der Neuwiesenstrasse. «Winterthur ist ein super Standort für Start-ups», sagt Lehmann. Man liege in der Mitte zwischen Ostschweiz und Zürich und habe so ein grösseres Einzugsgebiet für Talente. «Im selben Gebäude profitieren wir zudem sehr vom Austausch untereinander.»

Das Konzept ist an dem von Bestsmile angelehnt. Es sieht freundliche, wohnlich eingerichtete Kliniken vor, in denen die Kunden und Kundinnen per Du angesprochen werden. Diese können zwischen verschiedenen Paketangeboten für die entsprechend kahlen Stellen auf dem Kopf wählen, in denen die Beratung, die Transplantation sowie die Nachbehandlung inklusive sind. Die Preise beginnen bei 2900 Franken zum Beispiel für das Auffüllen von sogenannten Geheimratsecken.

Daneben bietet Hair & Skin auch noch Haut- und Haarbehandlungen mit Eigenblut an. «Dadurch, dass wir uns ganz auf diese zwei Bereiche spezialisiert haben, können wir die Preise tiefer halten als andere Schönheitskliniken», sagt Lehmann. Diese müssten zum Beispiel für Brustvergrösserungen oder Nasenkorrekturen eine komplexere Infrastruktur und spezialisiertes Personal aus verschiedenen Bereichen haben, was wiederum mehr koste.

Erst das Vertrauen gewinnen

CEO Lehmann kam im Februar dieses Jahres zu Hair & Skin. Davor arbeitete er sieben Jahre für Localsearch, ein Tochterunternehmen der Swisscom, wo er mit einigen Gründern von Bestsmile und mit Adem Ademi, Co-Gründer von Hair & Skin, zusammenarbeitete. Als dieser dann einen CEO für das schnell wachsende Start-up suchte, kam er mit Lehmann ins Gespräch. «Ich wollte schon immer ein Start-up mit aufbauen und kann diesen Traum jetzt leben», sagt Lehmann. Dass es so gut laufe, mache ihn natürlich zufrieden. «Aber es steckt auch jede Menge harte Arbeit dahinter», betont er. Man müsse für die Aufgabe brennen und bereit sein, nicht einfach einen Nine-to-five-Job zu machen.

Das Vertrauen der Kundschaft habe sich Hair & Skin erst verdienen müssen, was zu Beginn eine Herausforderung für das Start-up gewesen sei. «Im medizinischen Bereich steht Qualität an oberster Stelle», sagt Lehmann. Für die Patienten sei eine Haartransplantation eine grosse Sache. «Da darf nichts schiefgehen.» Doch dieses Vertrauen hat sich der Marktführer mit über 6500 Kundinnen und Kunden wohl geholt: Die Nachfrage sei ungebrochen hoch. Das helfe auch beim Rekrutieren von Fachpersonal. «Ärzte finden wir recht gut», sagt Lehmann. Auch weil weder Nacht- noch Sonntagsdienst anstehe. Schwieriger zu finden waren am Anfang vor allem die Transplantationsspezialisten, die das Unternehmen derzeit vor allem aus Spanien und Griechenland rekrutiert. In beiden Ländern sind Haartransplantationen schon länger im Trend. Das Start-up bildet seine Spezialisten aber seit neuem in einer eigenen Academy hier in der Schweiz aus.

Fehler gefunden?Jetzt melden.