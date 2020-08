Bei unserem letzten Gespräch, Anfang März, hatten Sie bekannt gegeben, dass nun auch das Kantonsspital Winterthur den ersten Corona-Fall habe. Seit dieser Zeit ist in Sachen Covid-19 nicht nur am KSW, sondern weltweit extrem viel passiert. Wenn Sie rückblickend eine erste Bilanz ziehen: Wie gut hat die Schweizer Regierung auf die Pandemie tatsächlich reagiert?

Urs Karrer: Rückblickend lässt sich sagen, dass wir zumindest in der Deutschschweiz wirklich Glück gehabt haben. Denn bezüglich der damaligen Covid-19-Ausbreitung hatten wir gegenüber dem Tessin und der Romandie einen «Rückstand» von etwa zwei Wochen. Die Mitte März vom Bund beschlossenen Lockdown-Massnahmen kamen deshalb für uns genau zum richtigen Zeitpunkt. Man muss sich dabei nochmals in Erinnerung rufen, dass sich in dieser Zeit die Zahl der Corona-Fälle alle drei bis vier Tage verdoppelt hatte. Aus epidemiologischer Sicht ist deshalb für mich absolut klar: Wären die Massnahmen der Schweizer Regierung nur zehn Tage später wirksam geworden, hätten wir am Kantonsspital Winterthur acht- bis zehnmal mehr Patientinnen und Patienten gehabt. So registrierten wir am KSW lediglich einen Spitzenwert im April von 30 bis 35 Covid-19-Fällen statt geschätzten 200 bis 300, was uns an die Kapazitätsgrenze gebracht hätte. Anders im Tessin und in der Romandie. Dort waren die Spitäler trotz massivem kurzfristigem Ausbau weitestgehend ausgelastet. Dies, obwohl auch dort letztlich nur circa 10 Prozent der Bevölkerung mit Covid-19 infiziert wurden. Im Kanton Zürich waren es sogar weniger als 2 Prozent. Was bei Covid-19 passiert, wenn in kurzer Zeit 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung infiziert werden, hat man leider in Bergamo erleben müssen.