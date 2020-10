Mountainbiker aus Wiesendangen – Auf leisen Sohlen an die nationale Spitze Er ist 17-jährig und hat einen kontinuierlichen Aufstieg hinter sich: Der Wiesendanger Finn Treudler startet für die Schweiz an der WM und EM im Cross-Country der U-19. Roger Metzger

Hat einen grossen Sprung nach vorne gemacht: Finn Treudler. Foto: Jürgen Grünwild

Auf den ersten Blick ist es kaum vorstellbar, dass Finn Treudler einer der besten Schweizer Mountainbiker seiner Altersklasse ist. Sein Körper ist feingliedrig, er kommt nicht zwingend wie ein Modellathlet daher. Aber dieser Eindruck täuscht: Der Wiesendanger hat sich bei den U-19 bis an die nationale Spitze gekämpft und sich dort etabliert. Beleg dafür ist der dritte Platz an den Schweizer Meisterschaften im Cross Country. «Es hat an diesem Tag alles gestimmt», sagt Treudler mit Blick zurück.