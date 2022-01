Analyse zu den Unruhen in Kasachstan – Auf Putin ist Verlass Zuletzt Lukaschenko und nun Nasarbajew: Der verhasste «alte Mann» Kasachstans ist ein weiterer Autokrat auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Dafür kann auch er auf Moskau zählen. Silke Bigalke aus Moskau

«Alter Mann, geh weg»: In der kasachischen Stadt Taldykorgan haben Demonstrantinnen und Demonstranten eine Statue von Nursultan Nasarbajew vom Sockel gerissen. Foto: Twitter

Verwaltungsgebäude brennen in Almaty, Statuen liegen am Boden, Proteste erschüttern mehrere Städte in Kasachstan. Die Lage in dem zentralasiatischen Land ist unübersichtlich, doch eine altbekannte Forderung dringt deutlich durch den Rauch: «Alter Mann, geh weg», rufen viele Menschen. Der alte Mann, das ist Langzeitherrscher Nursultan Nasarbajew, die Protestierenden meinen aber nicht nur ihn. Sie protestieren gegen das verkrustete Machtsystem, das er aufgebaut hat.

Der verhasste «alte Mann» Kasachstans steht beispielhaft für andere Machthaber auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion, die sich seit Jahrzehnten am Status quo festkrallen und dabei den Anschluss verlieren an die Realität in ihren Ländern.