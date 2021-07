Neues, junges Doku-Format auf SRF – Auf Reportage im Selfiemodus Im neuen «DOK»-Format «rec.» nehmen uns junge Journalistinnen und Journalisten hautnah mit auf Reportage – authentisch. Aber auch zu wenig kritisch? Aleksandra Hiltmann

Reporter Simon will herausfinden, ob die vielen Menschen, die mit ihren Velos als «Critical Mass» durch Zürich fahren, eine echte Bewegung sind – oder nur eine Party. Video: SRF

Begeistert fährt Simon Reinker, 29, in der Velorikscha zusammen mit Tausenden anderen Radfahrern und Radfahrerinnen als Teil der Bewegung «Critical Mass» durch Zürich, einer Art Kundgebung für eine velofreundlichere Stadt. Unsicher nähert sich Livio Chistell, 27, der offenen Drogenszene im Stadtpark von Chur. Beide filmen sich dabei oft selbst, sind mit der Kamera viel in Bewegung, kommentieren parallel dazu, was sie erleben.

Reinker und Chistell sind Teil des neuen Reportageformats «rec.» von SRF, zusammen mit fünf weiteren Reporterinnen und Reportern zwischen 27 und 34 Jahren. «Rec.» richtet sich explizit an die junge und digitalaffine Zielgruppe und ist nicht fürs lineare Fernsehen, sondern für die Kanäle der sozialen Medien gedacht.