Kläranlage im Flaachtal – Auf Sand gebaut – oder wenn sich im Verborgenen Löcher auftun Weicher Sand im Untergrund der Flaachemer Kläranlage ist ein Grund, weshalb dort Löcher entstanden sind. Doch auch das Bauwerk selbst hat dazu beigetragen. Markus Brupbacher

Ein Loch im Asphalt auf dem Gelände der Kläranlage Flaachtal: Der Grund dafür liegt im sandigen Untergrund. Foto: Roger Hofstetter

In der Abwasserreinigungsanlage (ARA) bei Flaach klaffen zwischen den Klärbecken Löcher im Asphalt. Das grösste ist rund zwei Meter tief. Entstanden sind sie durch Hohlräume im Untergrund. Um die ARA zu sanieren, findet am 12. März eine Urnenabstimmung über ein Projekt von rund 2,26 Millionen Franken statt. Allein die Sanierung des löchrigen Platzes kostet gut 720’000 Franken. Die ARA wird von den fünf Flaachtaler Gemeinden Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dorf, Flaach und Volken betrieben. Die Anlage ging 1975 in Betrieb, 2005 wurde sie erweitert.