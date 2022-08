Kolumne Landluft – Auf Schotterfans kommen harte Zeiten zu Elgg hat angefangen, andere werden wohl bald nachziehen und Schottergärten ebenfalls verbieten. Für die Fans wird es immer schwieriger. Nicole Döbeli

Kühe stehen auch nicht gern im Schotter. Illustration: Ruedi Widmer

Schottergärten sind schlecht für die Tierwelt, schlecht für die Umwelt und gefallen tun sie auch den wenigsten. Elgg hat sie deshalb kurzerhand verboten. Auch in anderen Gemeinden wurde das Thema schon diskutiert. Die Fans der kargen Mini-Landschaften haben einen schweren Stand: Wer will sich denn schon an einer Gemeindeversammlung öffentlich als Schottergartenbesitzerin outen und gegen ein Verbot argumentieren? Da gibt man ja vorher noch zu, die Einkäufe ennet der Grenze und nicht im Dorfladen zu erledigen.

Wenn die steinigen Gärten dereinst national verboten werden, wird es erst richtig schwierig. Dann müssen die Anhänger ihrer Leidenschaft in der Illegalität frönen. Weil die Baumärkte ein Verkaufsverbot für Schotter aufgebrummt bekommen, muss das Material des Nachtens heimlich entlang von Bahnlinien eingesammelt werden. Dunkel gekleidete Gestalten sausen mit Garretten das Zugbord hinab und tragen «plonkplonk» stundenlang Steine ab. Eine Wache, postiert wie ein Erdmännchen, hält nach der Quartierpolizei Ausschau.

Ihre Plätze des Wohlbefindens können die Schottergartenfans nur noch gut versteckt hinter Häusern und umgeben von hohen Hecken aufbauen. Wenn sich jemand nach den Arbeiten erkundigt, wird gelogen und von einem Pool geredet. Dabei wollen die Gartenpuristen nichts weniger als planschen, alles, was sie wollen, ist, sensorisch eingeschränkt ihre Ruhe geniessen: kein Grashalm im Blick, kein Grillenzirpen im Ohr.

Kommt jemand von der Gemeinde auf die Idee, ihnen einen Kontrollbesuch abzustatten, haben die Schottergärtler vorgesorgt. Im Schuppen liegt eine grosse Rolle Kunstrasen bereit, der sich sekundenschnell über die illegale Steinoase ausbreiten lässt.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

