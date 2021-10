Maske genügt – Auf Schweizer Skipisten gilt keine Zertifikatspflicht Die Bergbahnen haben entschieden, wie sie im kommenden Winter die Corona-Regeln umsetzen werden. Bund und Kantone sind offenbar damit einverstanden.

Ein Skifahrer und ein Snowboarder auf dem Sessellift «Ice Flyer» im Titlis-Gebiet im Kanton Obwalden. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

In Schweizer Skigebieten gilt in der kommenden Wintersaison keine generelle Zertifikatspflicht. Die Bergbahnen verständigten sich mit dem Bund und den Kantonen darauf, vorerst keine neuen Schutzbestimmungen einzuführen, wie Seilbahnen Schweiz am Dienstag mitteilte.

Damit wird Skifahren in der Schweiz auch diesen Winter an vielen Orten ohne Covid-Zertifikat möglich sein. Die Bergbahnen könnten mit den gleichen Bedingungen in die Wintersaison starten wie der öffentliche Verkehr, hiess es in der Mitteilung.

In Kabinen und geschlossenen Räumen gilt demnach ein Maskenobligatorium. Im Innern von Gebäuden müssten Abstände eingehalten werden. Für das Essen im Innern von Restaurants in den Skigebieten gilt allerdings wie sonst auch eine Zertifikatspflicht.

Eine Ausnahme im Kanton Graubünden

Den Entscheid gab Seilbahnen Schweiz am Dienstag anlässlich der zweitägigen Generalversammlung in Le Châble/Verbier im Kanton Wallis bekannt. Die Branche sei überzeugt, dass sie auch im kommenden Winter einen gesicherten und geregelten Betrieb garantiert werden könne.

Mindestens ein Schweizer Skigebiet hat allerdings bereits eine Zertifikatspflicht für die Wintersaison angekündigt: Die Fideriser Heuberge im Kanton Graubünden verlangen für alle Aktivitäten und Betriebe im gesamten Skigebiet ein Zertifikat. Damit erhalten dort nur Geimpfte, Genesene oder negativ auf das Coronavirus Getestete Einlass.

SDA/fal

