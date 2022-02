Zürcher Snowboarder geht viral – Auf seine verrückten Videos fahren die Chinesen ab Die Olympischen Spiele haben für Nicolas Huber aus Männedorf ein schönes Nachspiel. In den Sozialen Medien wächst die Fangemeinde des Freestylers, der sich in Szene zu setzen weiss. Dominic Duss

Akrobatik-Einlage im Bus: Mit solchen und anderen Aktionen zieht Nicolas Huber in Peking viel Aufmerksamkeit auf sich. Foto: PD

Kaum in Peking gelandet, sorgte Nicolas Huber für Schlagzeilen. Der Männedörfler musste wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation und dort um seinen Start an den Olympischen Spielen bangen. Elf Stunden vor dem ersten Training im Slopestyle durfte der Snowboarder wieder aus seinem Hotelzimmer. «Vier Tage eingesperrt zu sein, das war schon nicht optimal», blickt er zurück. Sein Aktivierungsprogramm habe etwas darunter gelitten.