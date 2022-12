Gastrokolumne Angerichtet – Auf Teig-Safari am Wintermarkt Der Teuchelweiherplatz ist ein Schlemmermarkt, der einen um die halbe Welt mitnimmt. Und wo man viel über Teig lernen kann. Till Hirsekorn

Schöne Stimmung, verschneit erst recht: Der Wintermarkt auf dem Teuchelweiherplatz. Fotos: Till Hirsekorn

Team «Mutter-Sohn» gab dem etwas anderen Rezept mal eine Chance, auch aus Interesse. Aber die «leckeren Mohn-Cookies» landen als Karton-Brösel-Irgendetwas wohl in der Tonne. Oder sie werden mit einem Zuckerguss gerettet.

Teigrezepte ohne Butter und Zucker sind jedenfalls nichts für Anfänger. Zum Glück gibt es Weihnachtsmärkte! Da kann man viel über Teig lernen und wie man es richtig macht. Am klassischen Markt in der Altstadt halten wir nur für einen weissen Glühwein (6.–). Dann steuern wir rasch den Wintermarkt auf dem Teuchelweiher-Platz an – ein eigentliches Foodfestival im Winterkleid: stilvoll-aufwendig dekoriert, angefangen bei den Lämpchengirlanden, die sich wie ein Zelt über das Gelände spannen.

Warm anziehen, trotz Feuerstellen, an denen man sich aufwärmen kann. Foto: Till Hirsekorn

Zwischen verschneiten Tännchen und Chalets brennen wärmende Feuerkugeln. «Wow, dieses Winti!», meint meine Mutter (eine gebürtige Stadtzürcherin) verblüfft.

Unsere Weihnachtsbummel-Teigsafari startet mit Lángos. Basis der Spezialität aus Ungarn ist ein Hefeteigfladen, der im Fett gebacken und danach belegt wird. Für uns mit Sauerrahm, Käse und Zwiebeln. Drüber ein bisschen Paprikagewürz (12.50). Knusprig, frisch, einfach lecker.

Sieht fettiger aus, als es schmeckt: Lángos mit Sauerrahm, Käse und Zwiebeln.

Der nächste Happen heisst Arepa, ein Brötchen, das als gefülltes Sandwich in Venezuela sehr beliebt ist. Hier beissen wir in einen Fladen aus Maismehl, Wasser und Salz: aussen leicht knusprig, innen herrlich fein und weich.

Die Vegi-Variante (11.50) mit schwarzen Bohnen, Cheddar, Koriandersauce und etwas Chili schmeckt super. Arepa. Merken wir uns.

Vamos! Der gefüllte Maisfladen Arepa hat uns überzeugt, hier mit schwarzen Bohnen, Cheddar, Koriandersauce und Chili.

Dagegen fällt das Brötchen des Flammlachsburgers (15.–, mit Hummus, Crème fraîche, Zwiebeln und Limette) deutlich ab. Offen über Buchenfeuer gegarter Lachs bleibt definitiv ein Genuss. Aber am perfekten Bun – luftig-leicht, aber stabil – muss das Verkäuferduo noch feilen.

Zum Dessert gibt es Churros, ein spanisches Kater-Frühstück aus Brandteig. Der Teig wird «abgebrannt», sprich die Mischung so lange erhitzt, bis das Mehleiweiss gerinnt. Erst dann kommt Ei dazu. Der Teig wird in Würsten ins heisse Öl gepresst, frittiert, gezuckert und mit einem Becher flüssiger Schokolade serviert (10.–). Ein gelungener knuspriger Abschluss.

Die Kalorien bleiben, aber der Karton-Kekse-Frust ist vergessen. Immerhin.

Deckel drauf mit Churros, den gebackenen und gezuckerten Brandteigstangen aus Spanien.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

