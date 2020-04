Nachbarschaftshilfe in Winterthur – Auf Tour mit dem Einkaufshelfer Das Coronavirus stellt den Alltag von Studierenden auf den Kopf. Dafür bleibt Zeit für Hilfseinsätze. Wir haben einen von fast 300 Freiwilligen bei «Studierende helfen» begleitet. Michael Graf

Eine handgeschriebene Einkaufsliste listet für den Helfer auf, was der Dame zu Hause fehlt: Dunkles Tessinerbrot, vier Eier, Milch und mehr. Foto: Michael Graf

8.56 Manuel Aemisegger tritt aus dem violetten Studentenwohnheim an der Schützenstrasse. Seinen Töff braucht er heute nicht. Die Dame, die seine Hilfe braucht, wohnt in der Nähe des Kantonsspitals, zu Fuss gut erreichbar. Es ist Manuels zweiter Einsatz bei «Studierende helfen». Die Idee ist simpel: Studierende nehmen Senioren oder Angehörigen einer Risikogruppe Besorgungen ab. Fast 300 Studierende der ZHAW haben sich für die freiwilligen Hilfseinsätze in Winterthur gemeldet (siehe Kasten).