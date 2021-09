Podcast «Dialogplatz» – «Auf Türmen bekomme ich noch immer weiche Knie» Ballonfahrer Roman Hugi hat kürzlich die Schweizer Meisterschaften gewonnen. Bevor der 37-jährige Turbenthaler an die EM fährt, spricht er im «Landbote»-Podcast über seine Höhenangst und den schönsten Moment im Korb. Heinz Zürcher

Die Schweiz ist eine Ballonfahrernation – und Roman Hugi aktuell der Beste. Doch worauf kommt es bei diesem Sport überhaupt an? Wie steuert man von A nach B, und wie reagiert man, wenn hoch über der Erde die Hülle reisst? Der 37-Jährige erzählt in der zweiten Folge des «Landbote»-Podcasts von den Herausforderungen dieses Wettstreits in luftiger Höhe, aber auch von seinen glücklichsten Momenten und den Gedanken, die ihm weit entfernt von seinem Alltag als Berufsbeistand und Familienvater kommen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Im «Dialogplatz» verrät der Turbenthaler, wie er überhaupt zum Ballonfahren gekommen ist – und wieso er trotz Höhenangst immer wieder in den Korb steigen will.

Hat seinen Ballon im Griff: Roman Hugi platziert den blauen Marker zentral im Zielkreuz. Fotos: PD Roman Hugi, neuer Schweizermeister im Heissluftballonfahren. Foto: PD An den Wettkämpfen starten teilweise bis zu 100 Ballone. Da kann es auch in der Luft einmal eng werden. Foto: PD 1 / 3

Fehler gefunden?Jetzt melden.