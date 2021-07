Kunst im alten Busdepot – Auf zur Symbiose Neue Lebensformen: Andere reden darüber. Ein junges Kollektiv probiert sie aus. Helmut Dworschak

Bereit, sich zu verwandeln: Szene aus der Performance-Installation «Null» im alten Busdepot. Foto: Enzo Lopardo

Wo einst der Fahrplan den Takt vorgab, wird nun mit neuen Lebens- und Arbeitsformen experimentiert. Es ist Donnerstagnachmittag, seit Montag probt ein junges, dreizehnköpfiges Kollektiv im alten Busdepot an der Tösstalstrasse. Die Performance-Installation «Null» besteht aus festen und improvisierten Elementen – fertig wird sie nie. Mal steht die ganze Gruppe nahe zusammen und alle bewegen sich in eine Richtung, mal sind alle über die ganze Halle verteilt, mal performt jemand allein, und die anderen stehen rund herum im Kreis. Dazu ertönt ein weich pulsierender Sound, den ein DJ an seinem Pult produziert.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung