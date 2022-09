Kolumne Landluft – Aufdatiert In jungen Jahren zog es unsere Autorin wegen der Tütschibahn und der Zuckerwatte an die Chilbi. Heute geht sie wegen der anderen Besucher. Almut Berger

Ob Kühe wohl Meieli-Kafi mögen? Illustration: Ruedi Widmer

Brütten, Seen, Töss, Veltheim, Zell – momentan findet gefühlt jedes Wochenende irgendwo eine Chilbi oder Dorfete statt. Was mich respektive meinen Sohnemann betrifft, fällt der Startschuss mit der Wetziker Chilbi. Diese liegt zwar ausserhalb des «Landbote»-Rayons, sorgt dort aber jedes Jahr aufs Neue für Verwirrung.

Während nämlich die Gymischüler in Winterthur am Montag nach den Sommerferien bereits wieder Mathe, Latein, Bio oder auch Englisch büffeln, drehen sich jene, welche die Kanti Wetzikon besuchen, nochmals genüsslich im Bett um. Falls sie denn nicht von ähnlich verpeilten Eltern wie mir aus demselbigen geworfen werden. Fasnachtsmäntig? Okay. Aber wer hat schon einen Chilbimäntig auf dem Schirm!

Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich möge keine Chilbi. Im Gegenteil. Am liebsten natürlich die in meiner eigenen Gemeinde. Anders als zu Teenager-Zeiten jedoch nicht wegen der Tütschibahn, der Zuckerwatte oder auch dem Hau-den-Lukas (respektive all der coolen Jungs dort). Sondern wegen all jenen, die für ein Wochenende von wo auch immer zurück ins Heimatdorf finden, um sich ins Getümmel zu werfen.

Und so bin ich denn an einem Chilbinachmittag bereits nach den ersten hundert Metern darüber aufdatiert, wer mit wem, wer nicht mehr mit wem, wer statt wie letztes Jahr mit x neu mit x+1 Kindern und wer leider gar nichts mehr.

Dass ich nur schon für diese hundert Meter Stunden brauche, ist dabei Nebensache. Auf Facebook hätte ich für das gleiche Update sicher noch länger gebraucht. Und anders als dort gibts an der Chilbi Meieli-Kafi und Muhrger. Kennen Sie nicht? Dann kommen Sie dieses Wochenende doch auch an die Illauer Chilbi!



Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.