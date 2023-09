Aufgefallen in Winterthur – Mozart verlässt die Komfortzone Das Musikkollegium eröffnet die Saison mit der 40. Sinfonie von Mozart. Das Genie präsentiert sich als Rebell. Helmut Dworschak

Roberto González-Monjas ergründet die Geheimnisse von Mozarts 40. Sinfonie. Foto: Marco Borggreve

Zu Mozarts Lebzeiten beginnen Sinfonien strahlend, mit Trompeten und Posaunen. Es handelt sich im Kern um höfische Musik. Diese soll erhebend wirken, den Hof unterhalten und auf das Image der Auftraggeber positiv abfärben. Bei Mozarts 40. Sinfonie, seiner zweitletzten, ist alles anders.

Der erste Satz beginnt ansatzlos. Die Hörer werden mitten hineingeworfen in ein dramatisches Geschehen. Und die Sinfonie ist in Moll komponiert. Das ist nur bei einer einzigen weiteren Sinfonie der Fall, alle anderen 39 sind in Dur.

Die Sinfonie überrascht mit unvorhersehbaren, abrupten Wechseln und schnellen Tempi. Das hat die Musikkritiker zu ganz unterschiedlichen Deutungen inspiriert. Die einen erkennen darin den Ausdruck von tragischer Verzweiflung, andere den von höchster Erhabenheit. Vielen kommt die Musik tief und dunkel vor. Der Romantiker Robert Schumann hörte darin im Gegenteil eine «griechisch schwebende Grazie».

Mit diesem Werk, das fast alle Regeln breche, trete Mozart aus seiner Komfortzone, er präsentiere sich als unruhiger Rebell, schreibt der Chefdirigent des Musikkollegiums, Roberto González-Monjas, im Musikkollegium-Magazin «Hola».

Heute zählt die Sinfonie zu Mozarts bekanntesten und beliebtesten Werken. Und noch immer lohnt es sich, ihren Geheimnissen nachzuspüren. Der Musikpädagoge Felix Wolters tut das in einer Soirée am Dienstagabend. Und Chefdirigent Roberto González-Monjas widmet dem Werk sogar ein eigenes, von ihm selbst kommentiertes Konzert. Darin stellt er die Sinfonie in Bezug zu anderen Werken Mozarts.

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.