Rettung in der Not, wenn man das Handy vergessen hat: Die Telefonzelle an der Stadthausstrasse ist seit 26 Jahren in Betrieb. Foto: Marc Dahinden

Als die Werbegesellschaft APG SGA im Januar 1997 eine Telefonkabine an der Stadthausstrasse baute, hatte das Handy seinen Siegeszug noch kaum angetreten. Das erste iPhone kam erst zehn Jahre später auf den Markt. Inzwischen sind Smartphones zum ständigen Begleiter geworden – und die Telefonzellen aus dem Stadtbild verschwunden. Fast. Denn immerhin zwei stehen in Winterthur noch – eine an der Stadthausstrasse und eine an der Technikumstrasse.

Bei beiden handelt es sich um «Telecabs» der APG. Diese haben ihre Lebenserwartung eigentlich schon überschritten: «Die Telecabs wurden in den 90er-Jahren für eine Lebensdauer von 25 Jahren konzipiert», sagt die AGP-Medienverantwortliche Nadja Mühlemann. Statistisch gesehen hätte also schon letztes Jahr Schluss sein müssen an der Stadthausstrasse. «Die Telecabs werden aber noch so lange weiterbetrieben, wie es möglich ist», so Mühlemann.

Wie oft die letzten beiden Telefonkabinen der Stadt genutzt werden, ist nicht bekannt. Die APG erfasst die Anrufe nicht. Geld macht sie mit dem Telefonieren ohnehin keines mehr – dieses ist innerhalb der Schweiz nämlich gratis. Die Kabinen finanzieren sich über die Werbeplakate, die daran hängen.

Kabinen werden kaum vermisst

Dass die meisten Telefonzellen verschwunden sind, fällt auch Passantinnen auf. «Es sind wohl nur noch wenige in der ganzen Stadt», sagt ein 32-jähriger Fussgänger. «Vielleicht noch zehn Stück», schätzt er. Dieser deutlich zu hohen Schätzung stimmt auch ein 70-Jähriger zu, der pfeiferauchend an der Bushaltestelle sitzt. Es sei lange her, seit er zum letzten Mal eine Telefonzelle benutzt habe, sagt er. «Bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr.» Nostalgie habe er aber nicht. «Mit dem Handy ist es schon einfacher, wenn wir ehrlich sind.»

Auch beim Technikum steht noch eine der Telecabs. Foto: Hannes Boos

Eine 40-jährige Frau sagt, sie habe zuletzt als 16-Jährige ein öffentliches Telefon benutzt. Dass der Dienst heute gratis ist, habe sie – ebenso wie die beiden Männer – nicht gewusst. «Verrückt», sagt sie dazu. Ob sie sich vorstellen könne, je wieder eine Telefonzelle zu betreten? Sie schüttelt den Kopf. «Früher haben die immer so gestunken.» Anders verhält es sich offenbar bei einem jungen Mann im grauen Hoodie, der direkt mit dem E-Scooter in die Telefonzelle an der Technikumsstrasse fährt. Verstohlen blickt er sich um, während er eine Nummer aus seinem Handy abtippt. Bevor er für ein Gespräch erreicht kann werden, ist er aber schon wieder weg. Gänzlich verwaist sind die verbliebenen Telefonzellen also nicht.

Das Schmuddelimage der einst allgegenwärtigen Telefonzellen trifft auf jeden Fall nicht mehr zu, wie ein Augenschein bestätigt. Die Kabinen würden dreimal wöchentlich geputzt, heisst es bei der APG – schliesslich soll die spezielle Plakatsäule nicht durch ihren Geruch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der Werbeaushang finanziere neben der Reinigung auch Unterhalt und Reparaturen. In nicht allzu ferner Zukunft wird aber trotzdem Schluss sein mit der letzten Bastion des öffentlichen Telefonierens. Repariert werden höchstens noch kleinere Schäden. Ersetzt werden die Kabinen aber nicht mehr.

