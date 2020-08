Neugestaltung in Winterthur – Aufgehübschter Merkurplatz öffnet am Samstag Seit dem Frühling wird der Platz zwischen Manor und Stadtgarten umgebaut. Seine Stammgäste mussten ausweichen – und fühlen sich im Exil gar nicht so unwohl. Andrea Thurnherr , Michael Graf

Viele neue Pflanzen auf dem Merkurplatz: Die Stadt will damit auf das Bedürfnis nach «urbanem Grün» eingehen. Foto: Enzo Lopardo

Üppige Bäume, Sträucher und Stauden spriessen aus Metallfässern, die in Grüppchen zusammenstehen. Dazwischen: Sitzbänke aus Winterthurer Käferholz. So sieht der neue «Urban Forest» aus, mit dem Stadtgrün den Merkurplatz zwischen Stadtpark und Manor aufgewertet hat. Am kommenden Samstag feiert die Stadt die Wiedereröffnung des sanierten Platzes. Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) weiht den Platz ein, dazu werden Spiele und Wettbewerbe von den umliegenden Geschäften angeboten. Auch die Essensstände kehren auf den Platz zurück. Bis dann gibt es aber noch zu tun: Am Mittwoch war der Platz noch abgesperrt, vor Ort kümmerten sich Arbeiter um den letzten Schliff.