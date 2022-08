Qualifikation zur Europa League: FC Zürich in Belfast – Aufregung um Gnonto – und die klare Ansage des FCZ-Captains Im Hinspiel beim Linfield FC geht es für den FC Zürich um europäische Millionen. Und für Goalie Yanick Brecher auch darum, nach zähem Saisonstart endlich ins Rollen zu kommen. Florian Raz Belfast

Vollgas im Abschlusstraining: Becir Omeragic (vorne) und seine Teamkollegen bei einer Sprintübung. Foto: FC Zürich

Um 10.20 Uhr wird es leicht hektisch vor der Passkontrolle am Flughafen Zürich. Lange hat der FC Zürich gezittert, ob rechtzeitig all seine Spieler ein Visum für die Reise nach Belfast erhalten. Aber jetzt, da am Mittwochmorgen feststeht, dass alle fitten Profis mitreisen dürfen, fehlen Wilfried Gnonto plötzlich Pass und Flugticket. Weg, einfach so verschwunden auf dem Gang vom Check-in via Team-Zmorge zum Gate. Der Flügelstürmer zuckt etwas hilflos mit den Schultern.