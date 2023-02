Gesehen auf Tiktok – Aufregung um Kuh im Thurbo Nomen est omen auf der «Erlebnislinie» der Ostschweizer Regionalbahn. Am Sonntagabend hat eine Gruppe junger Männer dem Werbespruch Taten folgen lassen und für ein schlagzeilenträchtiges Ereignis gesorgt.

Während der Fahrt blieb das Vieh offenbar stubenrein. Quelle: Tiktok

Seit Sonntagabend kursieren Bilder und Videos im Netz, die wohl einige ungläubige Blicke hervorrufen: Sie zeigen eine Kuh in einem Zug der sankt-gallischen Regionalbahn Thurbo. Das Tier wurde von drei wohl angetrunkenen Personen am Bahnhof von St. Fiden SG in den Zug gezerrt. Die Fasnacht in St. Gallen ist vorbei; so ist es wahrscheinlich, dass die Gruppe junger Männer die Messe Tier und Technik besuchte, die übers Wochenende auf dem Olma-Areal stattfand.

Während einige Zuggäste ihre Handys zückten und andere nur staunten, waren die drei jungen Männer wohl auf das «Worst-Case-Szenario» in einem geschlossenen Bahnwagen vorbereitet: Sie hatten Schaufel und Eimer bei sich. Sie hielten und streichelten das Tier während der Fahrt bis Muolen SG, wo Endstation für den Vierbeiner und seine Begleiter war.

Sowohl die Bahn als auch die Stadtpolizei hatten Kenntnisse des Vorfalls. Gegenüber FM1Today sagte der Mediensprecher der Regionalbahn, dass der Lokführer die Dispositionsstelle bereits beim Zustieg über die «ungewöhnliche Reisegruppe informiert» habe. Zwar sei der Transport von derart grossen Tieren im öffentlichen Verkehr nicht gestattet. Dennoch möchte man der Gruppe ein Kompliment aussprechen: Sie sei mit Besen und Eimer «optimal ausgerüstet» gewesen. «Wohl im Wissen darum, dass das Tier unter Umständen nicht stubenrein ist», so der Sprecher. Man hoffe, dass wenigstens ein gültiges Billett vorhanden gewesen sei. Eine Anzeige werde nicht erstattet.

Der Sprecher der St. Galler Stadtpolizei meinte: «Wir wurden informiert, mussten aber nach Rücksprache mit den SBB nicht ausrücken.»



