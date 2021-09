#Pimmelgate in Deutschland – Aufregung um «so 1 Pimmel» Ein Hamburger Regierungspolitiker wird beleidigt. Und die Polizei durchsucht eine Wohnung. Peter Burghardt

Fühlt sich beleidigt durch die Bezeichnung «Pimmel»: Andy Grote, Innensenator von Hamburg. Foto: Imago Images

Auf Twitter ist #Pimmelgate ein grosser Erfolg, so viel steht fest. 20’100 Tweets liefen schon bis heute Nachmittag unter diesem Hashtag, dazu gab es 16’000 Tweets zum Thema Hausdurchsuchung. Man kann sagen, dass es Hamburgs SPD-Innensenator Andy Grote beziehungsweise der Hamburger Staatsanwaltschaft und Polizei gelungen ist, die Geschichte gross zu machen.

Was war passiert? Ende Mai hatte Grote selbst getwittert, und zwar über nicht Corona-konformes Vergnügen im Hamburger Schanzenviertel. «In der Schanze feiert die Ignoranz!», zürnte der oberste Ordnungshüter Hamburgs. «Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen ... Was für eine dämliche Aktion.» Er danke der Polizei, die den Kopf hinhalte, damit die Pandemie nicht aus dem Ruder laufe.

Sechs Polizisten kommen vor Sonnenaufgang

Das hatte im Netz reichlich Häme zur Folge, denn seine erneute Vereidigung als Innensenator hatte Grote im Juni 2020 trotz Corona-Beschränkungen mit 30 Gästen in einem Club in der Hamburger Hafencity begangen. Das bescherte ihm eine Busse von über 1000 Euro und öffentliche Erregung – zum Beispiel diese, um die es nun geht: «Du bist so 1 Pimmel», lautete ein Tweet, abgesendet unter dem Pseudonym ZooStPauli.

Mehr als drei Monate ist das her, jetzt wurde es bizarr. Zunächst stiess Hamburgs Polizei auf den Kommentar und verfasste eine Strafanzeige. Grote wurde informiert, er soll dann einen Strafantrag gestellt haben. Gestern Morgen vor Sonnenaufgang wurden nun sechs Polizisten in einer Hamburger Wohnung vorstellig, in der sie den Autoren der Beleidigung vermuteten.

Um sechs Uhr habe es eine Hausdurchsuchung gegeben, twitterte ZooStPauli dann: «6 Beamt*innen in der Wohnung.» Gesucht worden sei das Gerät, «mit dem ‹du bist so 1 Pimmel› unter einen Tweet von Andy Grote geschrieben wurde. Sie wissen, dass zwei kleine Kinder in diesem Haushalt leben. Guten Morgen, Deutschland». Seit der Hausdurchsuchung hat ZooStPauli viele weitere Tweets verbreitet.

Offenbar handelte es sich um die Wohnung seiner ehemaligen Freundin. Die Polizei bestätigt, dass das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen habe, der vollstreckt worden sei. Laut der «Tageszeitung» TAZ hatte der Twitterer bereits vor drei Wochen eine Vorladung bekommen, kam dieser auch nach, habe auf dem Polizeiposten aber keine Angaben gemacht.

Beleidigungen meistens ohne Konsequenzen

Anzeigen und auch Durchsuchungen wegen strafbarer Beleidigungen gibt es gelegentlich, aber der Betroffene und das Publikum fragen sich in diesem Fall doch sehr nach der Verhältnismässigkeit. Vor allem Frauen werden im Internet immer wieder sexistisch und mit Gewaltfantasien attackiert, ohne Konsequenzen.

«Bei meinem letzten Shitstorm habe ich drei Gewalt- und Vergewaltigungsandrohungen angezeigt, alles wurde fallen gelassen mit der Begründung, da könne man nicht ermitteln», twitterte die Poetry-Slammerin Veronika Rieger. «Aber Hauptsache die Beleidigung als Pimmel führt zur Hausdurchsuchung. Da hängts doch.»

Der Tweet gefiel 12’000 Lesern, auch Jan Böhmermann. Da waren der Hamburger Innensenator Grote und die Sache mit dem Pimmel schon berühmt.

