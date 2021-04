Freizeit Region Winterthur – Aufruf zu mehr Respekt zerschnitten Eine neue Kampagne weist auf einen respektvollen Umgang mit dem Wald hin, der in Corona-Zeiten besonders unter Druck steht. Eines der Banner war schon nach kurzer Zeit beschädigt. Jonas Gabrieli

Bei einer Picknickstelle oberhalb von Rickenbach zerschnitt jemand ein Banner, das zu mehr Respekt im Wald aufruft. Foto: Fabian Tanner

«Ich war sehr frustriert», sagt Fabian Tanner. Der Förster hatte Anfang Monat in seinem ganzen Revier im Nordosten Winterthurs 15 Banner an neuralgischen Stellen montiert. In Rickenbach, Wiesendangen und Elsau beispielsweise. Eines der Plakate, jenes beim Rickenbacher Chrameschberg neben einer Picknickstelle, war Anfang Woche bereits zerschnitten.

Besonders bitter: Auf dem Banner, das zerschnitten wurde, wird um gegenseitigen Respekt im Wald gebeten. Es ist eine Präventionskampagne des Kantons, Wald Zürich (Verband der Waldeigentümer), des Verbands Zürcher Forstpersonal sowie des Vereins Jagd Zürich. Mit drei verschiedenen Motiven und Slogans werden die Themen Müll, gegenseitige Rücksicht bei der Erholung im Wald und Wildtiere behandelt. «Ich finde die Kampagne wichtig und sehr gelungen», sagt Tanner. Sie sei ansprechend und gut umgesetzt. «Damit werden die Leute hoffentlich sensibilisiert, dass sie im Wald nicht alleine sind.»