Irokesenschnitt? Dinosaurier-Knochenkamm? Die Helmkamera der Schiedsrichter fällt auf – und liefert spektakuläre Bilder. Foto: www.iihf.com

Der Stadtverbesserer hat intensive Sport-TV-Tage hinter sich. Er mag Eishockey, und die «Eisgenossen» spielten sich an der Hockey-WM in Tampere/Riga in der Gruppenphase in einen Rausch. Vielleicht noch auffälliger war dabei der Auftritt der Head-Schiedsrichter. Ihnen hat man dieses Jahr eine derart auffällig grosse kammförmige Kamera auf den Helm montiert, dass dem Stadtverbesserer viele Bilder durch den Kopf schossen, nur keine Hockeybilder. Ein Helm wie ein Irokesenschnitt ist das. Ein Punkrocker in Schwarz-Weiss auf Schlittschuhen, der auf dem Eis lautstark die Regeln durchgibt? Verkehrte Welt.