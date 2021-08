Unzumutbare Arbeitsbedingungen – Aufstand der Zimmermädchen Seit Jahren kämpfen Spaniens Hotel-Reinigungskräfte gegen Ausbeutung. Nun gründen sie ihr eigenes Buchungsportal. Karin Janker

Sie wollen nicht mehr unsichtbar bleiben: Zimmermädchen bei der Arbeit. Foto: Keystone

Wer in den Ferien ist, möchte am Abend, nach all den Erlebnissen und Drinks, vor allem eines: seinen Kopf auf ein makellos sauberes Kissen legen. Daran, dass jemand dieses Kissen frisch bezogen, aufgeschüttelt und glatt gestrichen hat, denkt man in diesem Moment üblicherweise nicht. Wenn überhaupt, fällt einem erst kurz vor der Abreise ein, für die Unsichtbare eine Bandnote auf dem Nachtkästchen zu hinterlassen. Wahrscheinlicher aber ist, dass man in dem Moment stöhnt, dass alles schon wieder so stressig ist, nur noch fünf Minuten bis zum Check-out, und der Koffer geht noch immer nicht zu.