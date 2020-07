Kultur in Winterthur – Auftakt zu einem «so noch nie da gewesenen Kultursommer» Die Winterthurer Musikclubs und weitere Akteure wollen die Stadt mit Experimenten überraschen. Es gibt Musik, Tanz und Yoga. Helmut Dworschak

Kultur kann auch süss sein: Neben dem Würfelzucker gibt es nun auch den Kulturwürfel. Foto: Wikimedia

«Hier entsteht Kultur!», verkündet die Website des Kulturstadtlabors. Der gleichnamige Verein wurde frisch gegründet und wird unter anderem getragen von den Musikclubs, von den Musikfestwochen, dem Theater am Gleis und der Zeitschrift «Coucou». Versprochen wird ein «so noch nie da gewesener Kultursommer» – eine Formulierung, die vielleicht im Überschwang der Vorfreude die Latte etwas hoch legt. Tatsache aber ist, dass das städtische Kulturleben den Sommer in der Zeit vor Corona an den Stränden dieser Welt zu verdösen pflegte.