Swiss-Indoors-Final – Auger-Aliassime lässt auch Rune keine Chance und triumphiert in Basel Erstmals gewinnt ein Kanadier das grösste Tennisturnier der Schweiz. Er spielte fast in einer eigenen Klasse. René Stauffer

Eine Klasse für sich: Félix Auger-Aliassime feiert den 3. Turniersieg innerhalb von drei Wochen. Foto: Gabriel Monnet (Getty Images)

Zwei hochklassige Gegner allein reichen nicht immer, um auch eine spektakuläre Show zu bieten. Das zeigte sich im Endspiel der Swiss Indoors, in dem Félix Auger-Aliassime sich zum ersten kanadischen Sieger in Basel kürte. So talentiert er auch war, so risikoreich er auch spielte: der 19-jährige dänische Finalgegner Holger Rune (ATP 25) war an diesem Sonntag einfach einen Tick zu wenig solide, um den dritten Turniersieg des Nordamerikaners innerhalb von drei Wochen (nach Florenz und Antwerpen) zu verhindern.

Der 22-jährige Kanadier (ATP 9) steigerte sich nach dem verlorenen Startsatz gegen Marc-Andrea Hüsler (6:7, 6:4, 6:4) in eine Topform. Er gab keinen Satz mehr ab, liess sich nicht einmal mehr breaken und musste im ganzen Turnier lediglich vier Breakbälle abwehren. Seine Siege über Miomir Kecmanovic (6:1, 6:0), Alexander Bublik (6:2, 6:3), Carlos Alcaraz (6:3, 6:2) und Rune (6:3, 7:5) wurden zu einer Demonstration seiner Klasse.

Nachdem er im zweiten Satz zum 5:6 sein zweites Break erlitten hatte, echauffierte sich Rune derart, dass ihn Schiedsrichter Mohamed Lahyani verwarnen musste. Der Grund für den Ärger des Dänen war die Tatsache, dass während eines Ballwechsel die Werbebande geflackert hatte, wodurch er sich irritiert fühlte. Auger-Aliassime liess sich nicht beeindrucken, verschaffte sich im nächsten Game drei Matchbälle und gewann nach 100 Minuten seinen vierten Titel des Jahres. Die Qualifikation für das ATP-Finale in Turin ist ihm damit nicht mehr zu nehmen.

