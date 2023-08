Auktion Zürcher Autonummern – Jetzt wird ZH 50 versteigert – neu brauchts eine Anzahlung Sehr viel Geld braucht jene Person, welche das bisher tiefste Zürcher Kontrollschild ersteigern will. Interessenten müssen neuerdings 1000 Franken anzahlen, wenn sie mitbieten wollen. Pascal Unternährer

1 / 9 ZH 50 ist die bisher tiefste Zürcher Autonummer, die unter den Hammer kommt. Sicherheitsdirektor Mario Fehr präsentiert das Blechschild genauso wie… Foto: PD

Jetzt wirds zweistellig: Das Zürcher Strassenverkehrsamt versteigert erstmals ein Kontrollschild mit einer Ziffer unter 100. Ab Donnerstagmorgen um 7 Uhr können Autofans auf der Auktionsplattform des kantonalen Amts für die Nummer ZH 50 mitbieten. Es ist die tiefste Nummer, die je unter den Hammer gekommen ist. Die bisher tiefste war ZH 100.

Das Anfangsgebot für ZH 50 liegt bei 8000 Franken. Das ist ein höherer Betrag als sonst bei besonderen Nummern, die üblicherweise ab 4000 Franken zu haben waren. Und das ist nicht die einzige Neuigkeit, denn das Strassenverkehrsamt hat hinsichtlich dieser Auktion die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angepasst.

Ab einem Gebot von 30’000 Franken muss als Absicherung eine Anzahlung von 1000 Franken geleistet werden.

Neu müssen Bietende 1000 Franken per Kredit- oder Debitkarte oder Twint anzahlen, wenn das Gebot 30’000 Franken übersteigt. Dieser Betrag wird erfahrungsgemäss schon am ersten Tag der knapp einwöchigen Auktion erreicht werden. Die letzte Gebotsmöglichkeit ist am Mittwoch, 30. August, um 19 Uhr.

Teilnehmer wurden gesperrt

Warum diese AGB-Änderung? «Wir optimieren unsere Auktion laufend für grösstmögliche Sicherheit», sagt auf Anfrage Peter Hotz vom Strassenverkehrsamt. Der Schritt hat eine Vorgeschichte. Im vergangenen November boten Personen für die Nummer ZH 100 bis zu 380’000 Franken – Summen, für welche sie nicht bürgen konnten.

So unterbrach das Amt die Auktion einen halben Tag, sperrte gewisse Teilnehmer und behielt sich vor, noch während der Versteigerung Bonitätsprüfungen zu machen. Dafür wurden damals ebenfalls kurzfristig die AGB geändert.

Bisheriger Rekord: 226’000 Franken

Dass die 30’000 Franken für das auffällige Blechschild ZH 50 übertroffen werden, gilt als sicher. Die Versteigerung dürfte einen sechsstelligen Frankenbetrag in die Staatskasse spülen. Allenfalls winkt gar ein neuer Rekord.

Das bisher teuerste war besagtes Schild ZH 100, für welches ein solventer Autobegeisterter 226’000 Franken gezahlt hat. Damals wurde der Schweizer Rekord von 233’000 Franken knapp verfehlt. Diese Summe hatte eine Zugerin oder ein Zuger im Jahr 2018 für das Schild ZG 10 hingeblättert.

Zug braucht kein Geld mehr

Der reiche Kanton Zug ist übrigens nicht mehr auf Rekordjagd. Weil es derart gut steht um die Staatsfinanzen, hat der Kanton die Nummernauktionen eingestellt.

Dass das Zürcher Strassenverkehrsamt die Ziffer 50 für die Versteigerung der ersten zweistelligen Nummer gewählt hat, ist übrigens kein Zufall. Der Hauptsitz in Zürich-Albisgüetli wurde vor genau 50 Jahren eröffnet, weshalb das Amt am Samstag zum Tag der Verkehrssicherheit auf seinem Areal ein Fest organisiert, bei dem auch die Rega, die Kantonspolizei, Schutz & Rettung, der TCS und weitere Partner mitmachen.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang ausschliesslich beim Winterthurer «Landboten» tätig. Mehr Infos @pu20000

