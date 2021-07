Zum Hurrikan hochgestuft – Aus Angst vor Elsa arbeiten Suchteams in Miami die ganze Nacht Die Zahl der Toten ist nach dem Einsturz des Hochhauses in Miami auf 36 gestiegen. 109 Menschen werden noch vermisst.

Bei 70 der Vermissten sind sich die Behörden sicher, dass sie sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Hochhaus befanden. (6. Juli 2021) Getty Images via AFP/Joe Raedle Gewitter halten die Sucharbeiten auf: Einsatzkräfte in Miami. (5. Juli 2021) Getty Images via AFP/Joe Raedle Bis Montag wurden 28 Todesopfer entdeckt, 117 Menschen werden noch vermisst. AFP 1 / 6

Darum gehts Infos einblenden Der Tropensturm Elsa wurde zu einem Hurrikan hochgestuft und behindert die Sucharbeiten in den Trümmern des eingestürzten Wohnhauses in Miami.

Weitere Todesopfer wurden entdeckt.

Die Behörden geben den noch vermissten 109 Personen kaum noch Überlebenschancen.

Der Tropensturm Elsa, der sich derzeit dem US-Bundesstaat Florida nähert, ist erneut zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami ging am Dienstag von Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde aus. Demnach dürfte der Sturm in der Nacht zu Mittwoch oder am frühen Morgen die Westküste Floridas erreichen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Elsa hatte zuvor in der Karibik gewütet, mindestens drei Menschen starben. Die US-Behörden gingen in Florida allerdings zunächst von einem glimpflichen Verlauf aus. Sorge bereitete vor allem die Einsturzstelle eines Hochhauses in Surfside bei Miami, wo Rettungskräfte weiterhin in den Trümmern nach Opfern suchten.

Aus Angst vor Elsa waren die Abrissarbeiten an dem eingestürzten Hochhaus in Surfside die ganze Nacht fortgesetzt worden. Unter anderem setzten Experten Sprengstoff ein. Eineinhalb Wochen nach dem Einsturz des Gebäudes in der Stadt Surfside bei Miami Beach gab es kaum noch Hoffnung, Überlebende in den Trümmern zu finden.

Wind behindert die grossen Kräne

Die Zahl der Toten stieg auf 36, weitere 109 Menschen wurden noch immer vermisst. Bei 70 der Vermissten waren sich die Behörden sicher, dass sie sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Hochhaus befanden.

Laut Surfsides Bürgermeister Charles Burkett beeinträchtigte das Wetter bereits die Suche in den Trümmern. «Der Wind behindert die grossen Kräne, die sehr schwere Trümmer bewegen», sagte er. «Das ist eine Herausforderung, die sie im Moment versuchen zu umgehen.»

Elsa war am Freitag als erster Atlantik-Hurrikan der diesjährigen Saison verzeichnet worden. Am Samstag stuften ihn die Experten wieder zu einem Tropensturm herab.

Nun wieder mit Status eines Hurrikans drehte Elsa nach NHC-Angaben eher Richtung Westen ab, womit Florida das Auge des Sturms vermeiden würde. Ursprünglich war befürchtet worden, dass das Unwetter frontal auf die Südwestküste des US-Bundesstaates treffen würde.

DPA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.