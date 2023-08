Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Frau wirft Taxifahrer Vergewaltigung vor – Gericht spricht ihn frei Eine junge Frau zeigte einen 40 Jahre älteren Taxifahrer wegen Vergewaltigung an. Er sprach hingegen von einvernehmlichem Sex. Das Gericht fand die Frau nicht glaubwürdig genug. Jonas Keller

Ein Taxifahrer soll nach einer Fahrt von Zürich in die Region Winterthur seine Kundin vergewaltigt haben. Das Gericht sah dies als nicht erwiesen an. Symbolfoto: Keystone

Die Wahrheit wird auch vor Gericht nicht immer greifbar – gerade, wenn es um Delikte unter vier Augen geht. So auch in diesem Fall: Was genau sich vor einem Jahr zwischen einem rund 60-jährigen Taxifahrer und seiner jungen Kundin abspielte, verliert sich in Widersprüchen.

Klar ist: Die Frau Anfang 20 nahm Anfang September 2022 im betrunkenen Zustand in Zürich ein Taxi, um zu ihrer Wohnung im Raum Winterthur zu kommen. Der Fahrer, verheiratet und mehrfacher Vater, fragte sie unterwegs, ob sie ein «Schätzli» habe, worauf die lesbische Frau angab, allein zu wohnen.

Zum Zahlen ins Haus gegangen

Bei ihrer Wohnung angekommen, musste die Frau Geld holen, um die Fahrt zu bezahlen. Wie sie vor Gericht sagte, habe sie keine Einwände dagegen gehabt, dass der Mann sie zur Wohnungstür begleitet habe. «Er konnte schliesslich nicht wissen, ob ich einfach abhauen würde.» In ihrer Wohnung holte sie Geld und bezahlte ihn für die Fahrt.

So weit stimmen die Schilderungen mehrheitlich überein. Doch dann driften sie weit auseinander. Gemäss den Aussagen der jungen Frau trat der Mann uneingeladen in die Wohnung und schloss die Tür hinter sich. Er hingegen gab an, hineingebeten worden zu sein. Sie sagte, er habe sie plötzlich umarmt und am Hals zu küssen begonnen, obwohl sie versuchte, ihn wegzustossen. Er sagte, dass sie zuerst zusammen einen Eistee getrunken und die Nummern ausgetauscht hätten, falls sie wieder mal ein Taxi brauche, und dass sie es war, die den fast 40 Jahre älteren Mann dann ungefragt umarmt und geküsst habe.

«Man sollte betrunken ein Taxi nehmen können, ohne dass einem etwas zustösst.» Aussage der jungen Frau vor Gericht

Gemäss der Frau, die den Vorfall noch in derselben Nacht einer Freundin und am nächsten Tag der Polizei meldete, drückte er sie anschliessend auf die Knie, zog mit seinen Händen ihren Kiefer hinunter und zwang sie zum Oralverkehr. Anschliessend drängte er sie zum Bett. Wie sie in den Vernehmungen aussagte, habe die Frau in der Erwartung, dass sie sich nicht gegen weitere Übergriffe wehren könne, ein Kondom geholt und ihm übergezogen, um sich zu schützen. Er sei dann vaginal in sie eingedrungen, bis er zum Höhepunkt kam, wobei sie nonverbal immer wieder zu verstehen gegeben habe, dass sie dies nicht wolle. Schliesslich habe er auch noch versucht, anal in sie einzudringen, was sie aber habe abwehren können.

Die junge Frau, die gleich zu Anfang belehrt wurde, dass ihr bei Falschanschuldigungen bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen, sprach mit leiser Stimme und musste ihre Erzählungen immer wieder unterbrechen. «Es ist jetzt dann ein Jahr her. Ich habe versucht, es so gut wie möglich zu verdrängen», entschuldigte sie sich bei der Richterin, wenn ihr ein Detail nicht mehr gegenwärtig war. Geblieben sei ihr ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Wut. «Man sollte betrunken ein Taxi nehmen können, ohne dass einem etwas zustösst. Ich kämpfe immer noch damit», sagte sie. So habe sie Angst, wenn es an der Tür klingle oder wenn sie ein Taxi sehe, und schlafe oft bei den Eltern oder Freundinnen, weil sie sich in ihrer Wohnung nicht mehr sicher fühle.

25 Monate gefordert

Der Taxifahrer hingegen schildert den Vorfall als völlig einvernehmlich. Sie habe sich selbst und anschliessend ihn ausgezogen. «Ich bin einfach ihrem Willen gefolgt», gab der gebürtige Türke an, der mehrheitlich in seiner Muttersprache und mithilfe eines Dolmetschers kommunizierte. «Yalan» – «Lüge» – sagte er immer wieder, wenn es um ihre Schilderungen ging. Die Frau hingegen stritt vehement ab, dass die sexuellen Handlungen von ihr ausgegangen seien. «Das stimmt nicht! Ich habe kein Interesse an Männern», sagte sie. Sie habe zuvor noch nie mit einem Mann Sex gehabt.

Die Staatsanwältin plädierte dafür, der Frau zu glauben. Sie forderte für drei Fälle von sexueller Nötigung – das Küssen, den Oralverkehr und das Eindringen mit den Fingern –, einer versuchten sexuellen Nötigung – der abgewehrte Analverkehr – sowie einer Vergewaltigung insgesamt 25 Monate Freiheitsstrafe, 10 davon unbedingt, sowie einen Landesverweis von 10 Jahren.

Die Staatsanwältin begründete das verhältnismässig geringe Strafmass damit, dass das Opfer keine Verletzungen davongetragen habe, dass die ganze Begegnung relativ kurz gedauert habe und dass der auf das Opfer ausgeübte Druck «eher milde» gewesen seien.

Der Anwalt des Taxifahrers hingegen verwies auf Ungereimtheiten in den Schilderungen der jungen Frau. So habe sie nicht wie von ihr behauptet erst am Ende der Fahrt gemerkt, dass sie nicht zahlen könne, sondern dies schon zu Fahrtbeginn einem Kollegen geschrieben. Auch habe der Nummernaustausch nachweislich nicht während der Fahrt stattgefunden, wie die Frau erzählte, sondern um 2.44 Uhr – eine knappe Viertelstunde nach Ankunft bei der Wohnung. «Das passt nicht zur Erzählung, dass er sie gleich nach der Ankunft vergewaltigt habe.» Auch, dass der Mann danach noch in der Wohnung geduscht habe, spreche dagegen. «Niemand, der bei Sinnen ist, würde nach einer Vergewaltigung so handeln.»

Sein Mandant sei sicher kein treuer Ehemann, räumte der Verteidiger ein. Er akzeptiere regelmässig Sex als Zahlung von weiblichen Fahrgästen und besuche auch Prostituierte. Seine Version des Geschehens sei aber schlicht glaubwürdiger. Zudem sei auch in der Version der Frau kein strafbares Handeln des Taxifahrers erkennbar. «Sie hätte einen Fluchtversuch unternehmen müssen oder ihn in den Penis beissen können», so der Anwalt. Ohne solche deutliche Gegenwehr handle es sich nach der jetzigen Rechtslage schlicht nicht um eine Vergewaltigung oder Nötigung. Das ändert sich mit dem revidierten Sexualstrafrecht.

Telefondaten widersprechen der Frau

Das Gericht befand die Aussagen der jungen Frau zwar für grundsätzlich glaubwürdig. «Die Schilderungen ihrer Gefühle und Empfindungen waren überzeugend», so die Richterin während der Urteilseröffnung. Die Frau habe kurz danach ihrer besten Freundin geschrieben, dass sie Sex mit ihrem Taxifahrer gehabt habe, weil sie überwältigt worden sei, und habe am nächsten Tag die Opferberatung aufgesucht. Das alles sei nachvollziehbar. Man sehe keinen Hinweis, dass sie absichtlich Falschaussagen gemacht habe.

Trotzdem gebe es berechtigte Zweifel an ihrer Version. Am entscheidendsten stufte das Gericht den Zeitpunkt ein, an dem die beiden ihre Nummern austauschten. Die Daten auf den Handys zeigen klar, dass dies passierte, während beide in der Wohnung waren.

«Es ist klar, dass etwas passiert ist, das die junge Frau beschäftigt und traumatisiert hat.» Richterin am Bezirksgericht Winterthur

Auch habe der Angeklagte sich «nicht ansatzweise so verhalten, wie man es von einem Vergewaltiger erwarten würde». «Er hatte offenbar keine Befürchtungen, dass sie Hilfe holt, während er eine Dusche nimmt», führte die Richterin aus. Auch, dass er sie in der Nacht nochmals anrief, um ihr nach eigener Aussage Gute Nacht zu wünschen, zeige, dass er keine Schuld empfunden habe.

Zwar gebe es auch in der Version des Taxifahrers Widersprüche. So habe er mit jeder Aussage vehementer ausgesagt, die jüngere Frau habe sich ihm an den Hals geworfen. Das ging so weit, dass er vor Gericht aussagte: «Eigentlich hat sie mich vergewaltigt.» Die Richterin wies diese Version zurück. «Es ist klar, dass etwas passiert ist, das die junge Frau beschäftigt und traumatisiert hat und das sie zumindest im Nachhinein und im nüchternen Zustand nie gewollt hätte», sagte die Richterin. Doch ihre Version überzeuge nicht genug für einen Schuldspruch. «Was tatsächlich passiert ist, kann nicht bewiesen werden.»

Das Gericht sprach den Mann deshalb in allen Punkten frei und sprach ihm eine Genugtuung von insgesamt 1100 Franken für die eintägige Haft und den Verdienstausfall zu. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Da es sich um einen Freispruch nach dem Prinzip «im Zweifel für den Angeklagten» handelte, wies das Gericht die Genugtuungsforderung der Klägerin über 12’000 Franken nicht ab, sondern verwies dazu auf die Möglichkeit einer Zivilklage.

