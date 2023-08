Aus dem Bezirksgericht Winterthur – Wenn der Schafzüchter dem Richter eine Zeichnung machen muss Um ein Urteil zu fällen, müssen Richter möglichst genau im Bilde sein. Zu diesem Zweck griff ein Beschuldigter am Bezirksgericht Winterthur gleich selbst zu Stift und Papier. Tanja Hudec

Richter nehmen es je nach Fall sehr genau: Zum besseren Verständnis zeichnete ein Beschuldigter am Bezirksgericht Winterthur kürzlich die Mechanik eines Torschlosses. Foto: Enzo Lopardo

Der Beschuldigte bestritt die meisten Vorwürfe gegen ihn nicht. Trotzdem forderte er vom Bezirksgericht Winterthur einen Freispruch. «Es war halt Pech», lautete seine Erklärung. Angeklagt war er wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz. So soll er auf einer Weide in der Region Winterthur rund 30 Schafe in einem nicht ausbruchsicheren Gehege gehalten haben. Zudem war laut Strafbefehl der Unterstand ungeeignet und zu klein, die Tiere liefen Gefahr, sich an gelagerten Gegenständen zu verletzen, und hatten mangelhaft gepflegte Klauen.