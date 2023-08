Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Sportliche Damen 1924 turnte die Damenriege des Turnvereins Oberwinterthur noch in Jupes und Lederschuhen. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Gruppenbild der Damenriege Oberwinterthur, 1920er-Jahre. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Hermann Linck / bildarchiv.winterthur.ch

Wie Turnerinnen sehen sie nicht gerade aus, die Damen in ihren Jupes und feinen Lederschuhen. Doch der Schein trügt, das Gruppenbild zeigt die Damenriege des Turnvereins Oberwinterthur, wohl kurz nach seiner Gründung im Jahr 1924. Einzelne der Frauen schauen mit strengem Blick in die Kamera. Vielleicht, weil sie gerade an die Schwierigkeiten denken, mit denen der Verein in seinen Anfangsjahren zu kämpfen hatte?

Die Riege hatte nämlich Mühe, einen geeigneten Leiter zu finden, zu wenig Mitglieder und karge Finanzen, wie es in einem Bericht zum 100-Jahr-Jubiläum des Turnvereins Oberwinterthur heisst. Die Damen liessen sich aber nicht unterkriegen und traten bereits 1927 der Kantonalen Damenturnvereinigung bei.

Erste Höhepunkte der Damenriege war die Teilnahme an den Frauenturntagen 1932 in Aarau und 1936 in Winterthur. Nach dem 2. Weltkrieg stieg endlich auch der Mitgliederbestand langsam an und erreichte 1948 dreissig aktive Turnerinnen. Im selben Jahr konnte die Riege auch einen sportlichen Erfolg verbuchen und knackte am Spieltag der Kantonalen Frauenturnvereinigung einen 10 Jahre alten Stafetten-Rekord.

In die Geschichte der Damenriege eingegangen sind aber immer wieder auch ihre Aktivitäten neben dem Turnplatz. Für Darbietungen an Abendunterhaltungen legten sich die Turnerinnen wacker ins Zeug und wuchsen in Tänzen aller Art regelmässig über sich selbst hinaus. Über das Programm zum 50-Jahr-Jubiläum im Saal des Hotels Römertor berichtete sogar der «Landbote»!



