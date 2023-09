Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Winterthurs Tor zur Welt Die Verkehrsbetriebe Winterthur fuhren einst bis zum Flughafen Zürich. Genutzt wurde die Buslinie vor allem von Schülern und Pendlern. David Herter

Der Winterthurer Flughafenbus wartet vor dem neuen Parkhaus B auf dem Flughafen Zürich, Michael Speich / bildarchiv.winterthur.ch

Der Flughafen Zürich feierte am letzten Wochenende seinen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigen wir hier für einmal nicht ein Bild aus Winterthur, sondern vom Flughafen: Ende 1975 steht der Flughafenbus der Verkehrsbetriebe Winterthur (heute Stadtbus) vor dem neuen Parkhaus beim damaligen Terminal B zur Abfahrt in seine Heimatstadt bereit.

Am 3. Oktober 1963 eröffneten die städtischen Verkehrsbetriebe mit zwei Mercedes-Cars und einem VW-Bus die «Autobuslinie Kloten». Den Anstoss dazu gab eine Motion des Sulzer-Chefs und Gemeinderats Herbert Wolfer. Das Stadtparlament bewilligte diese erste «Überlandlinie» als dreijährigen Probebetrieb. Sie hatte Erfolg und schrieb vom Eröffnungsjahr an schwarze Zahlen. So erstaunt es nicht, dass die Winterthurer Stimmbürger am 9. April 1967 der Überführung in den regulären Betrieb mit einem achtfachen Mehr zustimmten. Die Flugreisenden trugen zum Erfolg der neuen Linie aber nur unwesentlich bei; neben dem Ausflugsverkehr nutzten sie vor allem von Schülerinnen und Berufspendler aus Brütten und Bassersdorf. Doch auch so haftete ihr als Winterthurs «Tor zur Welt» immer etwas Exklusives an.

Mit der Eröffnung der SBB-Flughafenlinie verlor der Flughafenbus im Jahr 1980 seine namensgebende Aufgabe. Seine Bedeutung für den regionalen öffentlichen Verkehr war damit aber nicht in Frage gestellt. Wer heute mit dem Bus zum Flughafen fahren will, muss allerdings in Bassersdorf von der Linie 660 auf die Linie 765 umsteigen.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

